Wer mal wieder keine Antwort auf die Frage „was koche ich heute“ parat hat und aufgrund des turbulenten Arbeitsalltages nicht dazukommt, nach leckeren Koch- und Backrezepten zu suchen, dem schafft das fränkische Rezepteportal Abhilfe. Unter Fränkische-Rezepte.de findet jeder in wenigen Klicks leckere Rezepte aus Franken. Ob mit Gemüse, Fleisch oder Fisch – diese Rezepte bringen Abwechslung in den Speiseplan.

Fränkische Rezepte – der Geschmack der Heimat

„Fränkische-Rezepte.de“ ist ein vielseitiges Rezepte-Portal, welches als eigenständige Marke auftritt. Am 1. Oktober 2019 ins Leben gerufen, sorgt das Portal seitdem für glückliche und gesättigte Nutzer: Fränkische-Rezepte.de gibt nicht nur eine Antwort auf die Frage „was koche ich heute?“, sondern legt den Nutzern den Geschmack der Heimat ans Herz.

Rezepte aus Franken – entdecke die Vielfalt

Wir kennen unsere Heimat und fühlen uns zu ihr verbunden – dennoch gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Besonders aus kulinarischer Sicht lohnt es sich, Franken neu zu erschmecken. Hier finden Sie altbewährte Klassiker neben modernen Food-Variationen, Deftiges wie Süßes, Hauptgerichte, Beilagen und Nachspeisen. Dabei ist für jeden Geschmack das passende Rezept: Denn fränkisch geht auch vegan, vegetarisch oder schnell, einfach, glutenfrei – ist dabei jedoch vor allem eins: LECKER.

Auf Frankens Rezepteportal kommt alles zusammen. Keine Frage rund um das Thema Kochen und Backen bleibt offen. Wir zeigen Ihnen alltagstaugliche Gerichte, die Abwechslung in den Speiseplan bringen.

Was koche ich heute, wenn es schnell gehen muss?

Backstakäs mit Musik

Backstakäs mit Musik ist besonders auf Bierkellern sehr beliebt, lässt sich jedoch auch schnell und einfach in nur 20 Minuten selbst Zuhause zubereiten. Zubereitet wird er mit Limburger Käse, der wie der Name verrät, einem Backstein ähnelt.

Übrigens: Zu den Rezepturen auf dem Portal gibt es auch Rezepte-Videos zum Nachmachen, in denen die Zubereitung Schritt für Schritt in ansprechendem Videoformat erklärt wird. So wird das Kochen garantiert zu einem Kinderspiel!

Typische deftige Gerichte aus Franken

Fränkischer Sauerbraten

In den meisten regionalen Küchen gehören Fleischgerichte auf die Speisekarte. Ein typisches Fleischgericht der deutschen Küche ist der Sauerbraten. Von Region zu Region unterscheiden sich die Rezepte. Eine Sache steht jedoch fest: In Franken gibt es definitiv den besten Sauerbraten - Wein, Essig und Soßenlebkuchen sind die wichtigen Zutaten. Am besten gelingt er, wenn das Fleisch etwa fünf Tage vorher mariniert wird. Folgend finden Sie das Rezept für den typisch fränkischen Sauerbraten.

Was koche ich heute, wenn es gesund sein soll?

Grüner Bohnensalat

Grüne Bohnen sind nicht nur lecker, sondern auch unglaublich gesund. Sie enthalten Kalium, Kalzium, Eisen und Vitamine und sind auch aufgrund ihres hohen Eisengehaltes für Vegetarier und Veganer unverzichtbar.

Der grüne Bohnensalat eignet sich als gesunde Beilage sowohl für Veganer, Vegetarier als auch für Fleischliebhaber. ©qwartm - stock.adobe.com

Werde Teil der Rezepte-Community

Die Besonderheit des Portals ist das interaktive und lebendige Auftreten: Nutzer können nicht nur Rezepte entdecken, sondern auch selbst ein Teil der Community werden. So erhalten Koch- und Backinteressierte die Möglichkeit, ihr ganz persönliches Profil anzulegen sowie ihre eigenen fränkischen Lieblingsrezepte einzustellen, zu speichern und zu kommentieren.

Zudem ist das Portal auf den Social-Media Plattformen Facebook, Instagram und Pinterest vertreten, wodurch sich die Community weiter ausbaut und Nutzer interaktiv mit der Plattform agieren können.

Neugierig geworden? Dann schau direkt auf der Website vorbei und finde leckere Rezeptideen und spannendes Insiderwissen aus Franken.

Kontakt

fraenkische-rezepte.de

inFranken.de GmbH & Co KG

Gutenbergstraße 1

96050 Bamberg



E-Mail: vera@fraenkische-rezepte.de

Telefon: 0951-188 965