Herbstliches Menü für das Erntedankfest 2022: So schmeckt Erntedank in Franken

An Erntedank ist es üblich, sich für landwirtschaftliche Produkte und die gute Ernte zu bedanken. Dazu gehört es auch leckere Speisen aus saisonalem Obst und Gemüse zu kochen. Das sind im Oktober vor allem Kürbis, Zucchini, Kartoffeln, Äpfel und Birnen. Lasst euch von unseren Vorschlägen inspirieren und klickt euch gerne durch die Rezepte.

Leckere Vorspeisen für dein Erntedankmenü

Erfrischende Drinks gehören nur in den Sommer? Falsch gedacht! Birnenfranz ist für alle, die auch in der goldenen Jahreszeit nicht auf ein leckeres Getränk als Aperitif verzichten möchten. Die Mischung aus Weißwein und Birnensaft passt perfekt in den Herbst. Zusammen mit etwas Rosmarin und ein paar Eiswürfeln schmeckt das fruchtige Getränk super lecker und leicht würzig.

Eine weitere, köstliche Vorspeise ist dieser Apfel-Karotten-Salat aus regionalem Obst und Gemüse. Das Beste an ihm: Du brauchst nur 4 Zutaten und weniger als 10 Minuten Zeit. Eine große Empfehlung! Dazu passt ein kerniges Kürbisbrot. Besonders lecker schmeckt das Brot frisch aus dem Ofen, mit einem selbstgemachten Aufstrich oder eben zum Salat.

Um nicht den Überblick über saisonales Obst und Gemüse zu verlieren, empfehlen wir dir unseren kostenlosen Saisonkalender. Diesen kannst du herunterladen und immer wieder anschauen, oder direkt ausdrucken und in deine Küche hängen. So weißt du immer genau Bescheid, was gerade wächst oder bald geerntet werden kann.

Wirsing, Kürbis und Co.: Herbstliche Hauptspeisen

Gefüllte Wirsingrouladen sind ein Klassiker aus Omas Rezeptbuch und perfekt als Hauptspeise für ein Erntedankmenü geeignet. In diesem Rezept werden zarte Wirsingblätter mit einer würzigen Füllung aus Hackfleisch und noch mehr Wirsing im Ofen geschmort.

Als Beilage gibt es ein herrlich cremiges Kürbis-Kartoffel-Gratin. Denn Kürbis muss nicht immer der Star eines Gerichts sein – dieses Gratin beweist, wie lecker Kürbis als Teil der Beilage schmeckt. Das Kürbis-Kartoffel-Gratin ist super schnell gemacht und überzeugt durch seine knusprige Käse-Kruste.

Eine weitere köstliche Beilage und die passende Rettung aus der Zucchini-Schwemme sind Zucchini-Kroketten. Die sehen wegen ihrer lustigen Form, die sie in der Fritteuse bekommen, aus wie kleine Monster. Diese kleinen Kreaturen sind aber ganz harmlos und zart, vor allem wenn man sie zusammen mit einem leckeren Kräuterquark oder Joghurtdip verspeist. Als Beilage passen sie außerdem perfekt zu Fleisch oder einem Braten. Die kleinen Monster kommen immer dann passend, wenn du eine große Menge Zucchini zu verarbeiten hast.

Das Beste kommt zum Schluss: Rezept-Ideen für deine Nachspeise

Kürbis ist im Herbst ein absolutes Muss: Er ist saisonal, viele von uns haben eigene davon im Garten und er ist herrlich wandelbar. Warum dann nicht auch eine Nachspeise aus einem leckeren Butternut? Keine Sorge, bei diesem Kürbiskuchen mit Zimtcreme schmeckt man den Kürbis nicht zu stark heraus und der Kuchen ist immer noch herrlich süß und würzig. Die Krone wird ihm buchstäblich mit einer Zimtcreme aufgesetzt. Die macht die herbstliche Nachspeise besonders lecker. Unbedingt ausprobieren!

Wer seine frisch geernteten Äpfel direkt verspeisen möchte, ist mit diesem Rezept für saftige Apfel-Ballen perfekt bedient. Egal ob als kurzer Snack für zwischendurch, oder als Nachspeise frisch aus dem Ofen zusammen mit einem Klecks Vanilleeis: Ohne viel Aufwand wird hier ein leckeres Gebäckstück gezaubert, das mit einer Zimt-Zucker-Schickt überzogen wird. Wer kann da schon widerstehen? Ein weiteres, super köstliches Rezept und gleichzeitig fränkischer Klassiker sind Apfelkräpfla im Bierteig. Das Rezept von Oma erfährt hier eine kleine Abwandlung: Statt Milch wird für den Teig Bier verwendet, was die Kräpfla direkt um eine herb-vollmundige Note reicher macht. Dazu passt eine selbstgemachte Vanillesoße, ein cremiges Eis oder am besten gleich beides.

