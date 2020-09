World Beer Awards: Das sind die (angeblich) 9 besten Biere der Welt

Bei den World Beer Awards werden die besten Biere in allen international anerkannten Sorten ausgezeichnet.

In Deutschland und besonders in Franken zählt Bier zu den beliebtesten alkoholischen Getränken. Es gibt eine unglaubliche Vielzahl verschiedener Biersorten. Doch welche Biere sind (angeblich) weltweit die besten? Die internationale Jury des renommierten Bierpreises „World Beer Awards“ hat auch in diesem Jahr wieder die besten Biere der Welt gekürt. Dabei wurden 2200 Biere unterschiedlicher Sorten aus mehr als 50 Ländern blind verkostet und bewertet. In neun Kategorien wurde um den Titel des "besten Biers" gerungen.

Zwei deutsche Biere unter den Siegern

Dieses Jahr konnten sich auch zwei Biere aus Deutschland den ersten Platz in ihrer jeweiligen Kategorie erkämpfen. Das „Kloster Starkbier“ der Brauerei Alpirsbacher Klosterbräu aus Baden-Württemberg wurde als weltbestes Lagerbier ausgewählt und das „Drunken Sailor“ der Brauerei Crew Republic aus München gewann den Titel als weltbestes I.P.A. (India Pale Ale).

Kanada schaffte es überraschenderweise mit gleich drei Bieren in die Auswahl. Irland, Brasilien, China und Belgien sind mit jeweils einem Bier vertreten. Leider findet sich kein fränkisches Bier unter den Gewinnern. Dabei sind Frankens Biere so facettenreich und geschmackvoll wie nirgendwo sonst auf der Welt.

Fazit aus der Redaktion: Diese Tester haben einfach keinen Geschmack! Wer sich trotzdem informieren möchte, findet hier alle diesjährigen Sieger.

Bestes Lagerbier:

Kloster Starkbier, Alpirsbacher, Deutschland

Bestes helles Bier:

La Saison du Tracteur, Microbrasserie Le Trou du diable, Kanada

Bestes Weizenbier:

Blanche de Chambly, Unibroue, Kanada

Bestes Stout & Porter:

Export Stout, McGargles, Irland

Bestes I.P.A. (India Pale Ale):

Drunken Sailor, Crew Republic, Deutschland

Bestes dunkles Bier:

Aroeira, Wäls, Brasilien

Bestes aromatisiertes Bier:

Double Tempest, Amsterdam, Kanada

Bestes Spezialbier:

Niubic Riesling Sour, NBeer, China

Bestes Sour & Wild-Bier:

Vieille Brune, Queue de Charrue, Belgien