Moos im Garten bekämpfen: So hilfreich ist Nudelwasser - das steckt dahinter

Moos im eigenen Garten zu entdecken, ist für Hobbygärtner*innen in der Regel kein Grund zur Freude. Das Moos wieder loszuwerden, ist gar nicht so einfach.

Wir verraten dir einen Trick, wie du Moos mit Nudeln entfernen kannst.

So kannst du Moos mit Nudelwasser loswerden

Auf dem Markt gibt es zahlreiche chemische Mittel, mit denen du Moos entfernen kannst. Diese Mittel sind häufig teurer als Hausmittel und teilweise schlecht für die Umwelt. Suchst du nach einer günstigen und natürlichen Methode gegen Moos, könntest du es einmal mit Nudeln probieren. Für diesen Trick benötigst du ungesalzenes Nudelwasser. Hast du keine Nudeln zu Hause und möchtest sofort loslegen, eignet sich genauso gut Kochwasser von Reis oder Kartoffeln.

Nimm einfach das Reis-, Kartoffel- oder Nudelwasser und gieße es auf die von Moos befallene Gartenfläche. Das Wasser sollte am besten noch heiß sein. Die Wirksamkeit der Methode ergibt sich aus der Stärke, welche beim Kochen der genannten Lebensmittel an das Wasser abgegeben wird. Gießt du das Wasser mit Stärke auf das Moos, werden die Pflanzenporen des Unkrauts verstopft.

Das Resultat: Das Moos stirbt ab und du kannst es einfach entfernen. Den Trick kannst du nicht nur bei Moos ausprobieren, sondern ebenso bei anderen Unkrautarten. Zu bedenken ist, dass bei der Methode nicht die Wurzeln zerstört werden. Möchtest du verhindern, dass das Moos nachwächst, solltest du regelmäßig stärkehaltiges Wasser auf das Unkraut gießen oder die Wurzeln nach dem ersten Mal aus dem Boden ziehen.

Moos im Garten: So kannst du vorbeugen

Hast du Moos im Garten, kann dies aus ästhetischen Gründen stören. Da Moos nicht trittfest ist, können unschöne Druckstellen auf deinem Rasen entstehen. Regnet es einmal heftig, könnten sich sogar ganze Moosstücke aus dem Rasen lösen. Dies liegt daran, dass Moos nicht stark verwurzelt ist. In deinem Garten bleiben kleinere oder größere Lücken zurück. Überdies konkurriert das Moos mit anderen Pflanzen um Nährstoffe und Platz. So verdrängt Moos das Gras in deinem Garten.

Moos ist besonders hartnäckig, da es sehr anpassungsfähig ist. Es fühlt sich sowohl auf Dächern als auch auf Hauswänden oder auf dem Rasen wohl. Damit die Pflanze wachsen kann, benötigt sie nur Wasser und wenige Nährstoffe. Diese zieht sie zu großen Teilen aus der Luft. Moos verbreitet sich durch Sporen. Dadurch ist es für die Pflanze sehr leicht, sich zu vermehren und eine Ausbreitung im eigenen Garten kaum zu vermeiden.

Die häufigsten Gründe für Moos sind ein Nährstoffmangel deines Rasens, ein zu tiefes oder seltenes Mähen, eine sehr schattige Lage der betroffenen Rasenfläche, ein zu feuchter oder zu saurer Boden oder eine ungeeignete Saatgutmischung. Versuchst du, diese Aspekte zu beachten, kannst du vorbeugend gegen Moos vorgehen; denn erfüllt dein Rasen nicht die genannten Charakteristika, erlaubt er in der Regel keinen starken Moosbefall.

Fazit

Nudeln, Reis oder Kartoffeln hat sicher jede*r zu Hause. Kochst du diese in ungesalzenem Wasser, kannst du das heiße und stärkehaltige Wasser anschließend auf das lästige Moos gießen. Damit das Unkraut nicht nachwächst, solltest du die Methode regelmäßig wiederholen oder die Wurzeln herausziehen.

