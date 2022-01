Gartenarbeit im Januar: Vorbereitung ist alles

Im Januar startet die Vorbereitung auf die neue Gartensaison

Das neue Jahr hat angefangen und auch, wenn es draußen nicht danach aussieht, aber die neue Gartensaison ist nicht mehr weit entfernt. Im Januar geht es darum, die neue Saison richtig vorzubereiten.

Die wichtigsten Gartenarbeiten im Januar

In der kalten und tristen Jahreszeit hat dein Garten ein bisschen Pflege verdient. Auf diese Tätigkeiten kommt es jetzt an:

Für manche Bäume und Sträucher ist ein Schnitt im Spätwinter wichtig. So können kranke oder tote Äste und Zweige entfernt werden, der Baum wird kräftiger und ist geschützter vor der Kälte und bei Obstbäumen kann damit für das Frühjahr der Fruchtansatz angeregt werden. Immergrüne Pflanzen gießen: Im Winter wird das Gießen oft außen vor gelassen. Wieso auch nicht? Viele Pflanzen tragen weder Blüten noch Blätter. Doch für Immergrüne ist eine regelmäßige Wasserversorgung im Winter wichtig. Die meisten immergrünen Pflanzen überleben den Winter nicht, weil sie erfrieren, sondern weil sie vertrocknen. Gieße deine Alljahrespflanzen am besten an frostfreien Tagen.

Auch wenn im Januar ein paar vereinzelte anfallen, sollte der Garten trotzdem seine verdiente Ruhe bekommen. Die meisten Pflanzen befinden sich in einer Hibernation, tragen keine Blätter, Blüten oder Früchte und warten nur darauf, dass es endlich wärmer wird. Auch Pflanzarbeiten lassen sich in dieser durch eingefrorenen Boden nur schwer durchziehen. Gartentiere unterstützen: Die heimische Vogelwelt hat es von Winter zu Winter schwieriger Futter zu finden. Das liegt an den Auswirkungen des Klimawandels. Mache deinen Garten jetzt zur Futterquelle für Vögel und stelle ein Futterhaus oder hänge Meisenknödel auf. So kannst du gleichzeitig über den Winter hinweg großartige Vogelarten beobachten.

Obst und Gemüse im Winter

Ob Anzüchten oder Ernten – im Januar ist schon so einiges los. Folgende Obst- und Gemüsesorten lassen sich jetzt Vorzüchten:

Auberginen

Erdbeeren

Lauch

Tomaten

Eine Gemüsesorte kannst du sogar jetzt noch abernten. Rosenkohl braucht den Frost im Winter, um den richtigen Zuckergehalt zu bekommen.

Blumen und Pflanzen im Januar

Auch in der kalten Jahreszeit gibt es Blumen, die die triste Gartenlandschaft verschönern können. Christrosen, Schneeglöckchen und Wintersterne sorgen jetzt für ein wenig Farbe in Beet- und Topfbepflanzungen. Eine Übersicht über beide Saisonkalender findest du oben in der Bildergalerie.

Du brauchst noch mehr Inspiration für deine Wintergestaltung? Entdecke die Top 10 Winterblumen.

Unser Lieblingsrezept im Januar

In den dunklen und kalten Tagen im Januar kann der Körper eine echte Vitaminbombe gebrauchen. Probiere doch mal diese superleckere Smoothiebowl.