Gartentrends 2021: Das erwartet Sie in der neuen Saison

Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu und damit auch die Gartensaison 2020. Die Ereignisse aus diesem Jahr haben wie noch nie zuvor gezeigt, wie sehr man einen eigenen Garten schätzen kann. Das wird sich 2021 auch erstmal nicht ändern. Daher sind auch die meisten Gartentrends für das nächste Jahr auf ‚Zuhause Wohlfühlen‘ gepolt. Wir haben Ihnen einen Überblick geschaffen, wie Sie Trendgerecht ins neue Gartenjahr starten.

#1 Nachhaltigkeit

Der Trend zum nachhaltigen Gärtnern hat sich 2020 schon klar abgezeichnet. Aber was heißt Nachhaltigkeit im Garten? Im Prinzip geht es darum rücksichtsvoll mit den Ressourcen aus dem eigenen Garten umzugehen. In die Tat umgesetzt kann man Regenwasser sammeln, um Wasser einzusparen, einen Kompost für Bioabfälle anlegen, der sich wunderbar in Beete einarbeiten lässt und auf jegliches Plastik verzichten.



#2 Auf die Tiere achten!

Gartentrend: Tieren ein Zuhause geben Verwandeln Sie Ihren Garten 2021 doch in ein Zuhause für verschiedene Tierarten! Bild: castleguard/pixabay.com Castleguard

Hand in Hand mit dem nachhaltigen Gärtnern geht die Unterstützung der heimischen Tierwelt. Egal ob Insekten, Vögel, Eichhörnchen oder Igel, jedes Tier kann in seiner Lebensweise unterstützt und gefördert werden. Hierzu können bestimmte Blumen- und Pflanzenarten gepflanzt werden, die einen Lebensraum für Bienen und Schmetterlinge bieten. Auch Zweige und Äste, die beim Baumschnitt an sich glauben musste, dienen als Nestmaterial für Vögel, Igel und Eichhörnchen. Besonders in der kalten Jahreszeit können Sie mit Futterdepots große Hilfe leisten. Bei diesem Trend dreht sich alles um das Gärtnern in Namen der Tiere.