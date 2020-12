Weihnachtsbaum im Topf: so funktioniert das Einpflanzen

Kostenfreie Garten-App

Weihnachtsbäume im Topf sind eine nachhaltige Alternative zu gefällten Weihnachtsbäumen. Wer sie richtig pflegt, hat mit einem Kauf einen Weihnachtsbaum für mehrere Jahre ergattert. Doch den Schmuckstücken im Topf wird häufig nachgesagt, dass sie gar nicht so nachhaltig sind. Wir haben ein paar Tipps für den Kauf und die Pflege von Weihnachtsbäumen im Topf, damit Sie auch das Beste ihnen herausholen können.

Welche Nadelbäume eignen sich?

Bei der Auswahl des Baumes entscheidet sich oft, ob der Baum im Topf nach Weihnachten überlebt. Nicht jede Art eignet sich für die Anzucht im Topf. Der Lieblingschristbaum der Deutschen, die Nordmanntanne, kann in einem Topf nicht mehr als ein Weihnachten ausharren. Stattdessen greifen Sie am besten auf Fichten zurück. Sie lassen sich auch langfristig gut im Topf kultivieren.

Was sollte man beim Kauf beachten?

Ein Christbaum im Topf ist nicht immer der schönste Baum. Trotzdem entscheiden sich jedes Jahr immer mehr Leute für die nachhaltige Alternative. Dabei sollte man sich aber im Klaren sein, dass nicht jeder Baum im Topf direkt eine nachhaltige Alternative ist. Viele dieser Bäume werden auf großen Plantagen gezüchtet und mit Pestiziden und Kunstdünger für die Weihnachtszeit aufgepäppelt. Wer also sicher gehen möchte, sollte darauf achten, dass die Bäume regional gezüchtet wurden.

Es lohnt sich auch den Baum so früh wie möglich zu kaufen. Häufig mangelt es den Bäumen am Verkaufsort an der richtigen Wasserversorgung und kommt schon halb vertrocknet bei Ihnen an.

Welche Pflege benötigt der Weihnachtsbaum im Topf über Weihnachten?

Der Weihnachtsbaum im Topf braucht ziemlich genau die gleiche Pflege im Haus, wie andere Weihnachtsbäume auch. Besonders angenehm für sie ist eine schrittweise Akklimatisierung auf dem Weg ins Haus. Stellen Sie Ihren Baum dafür einfach für ein paar Tage oder Wochen in einen kühlen Flur oder Wintergarten. Es ist wichtig, dass der Baum in der Zeit nicht der Heizungsluft ausgesetzt ist.

Am Standort angekommen, braucht der Weihnachtsbaum nun mindestens alle zwei Tage Wasser. Vermeiden Sie aber unbedingt Staunässe! Das können die kleinen Weihnachtsbäume im Topf nicht ab. Wer mit einer Sprühflasche die Tannennadeln anfeuchtet, kann die Staunässe umgehen.