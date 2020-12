Dekoringe mit Tannengrün und Trockenblumen: Weihnachtsdeko mal anders

Kostenfreie Garten-App

Weihnachten sollte jedes Jahr etwas ganz Besonders sein, und dazu gehört festliche Dekoration rund ums Haus. Sehr beliebt sind derzeit vor allem selbst gemachte weihnachtliche Schmuckstücke und festliche Wandgestaltung.

Das Tolle am Selbermachen: Man kann den Look seines Schmucks selbst bestimmen. Es muss nicht immer klassischer Kugelschmuck und Lichterketten sein, auch mit Naturmaterialien wie Eukalyptus , Tannengrün und verschiedenen Trockenblumen lässt sich tolle moderne Deko zaubern. Fas Wichtige ist: Der Kreativität keine Grenzen setzen und alles integrieren was einem Freude bereitet.

Die Basis

Die Basis bilden dieses Mal logischerweise die Dekoringe. Sie sind aus dünnem Metall und es gibt sie in verschiedenen Größen und Farben. Manche Dekoläden haben auch Tannen und Sterne aus Metall, diese sind natürlich auch prima geeignet.

Als Grün eignen sich verschiedene Tannensorten, Kiefer, Koniferen, Zypressen, Eukalyptus oder Olivenzweige. Aber auch Pampasgras, Ilexzweige und Hypericum Beeren bilden eine schöne Basis.

Zu Beginn ist es ratsam das Grün klein zu schneiden, am besten auf eine Länge von etwa 8-10 cm. Danach sollte man sich Blumendraht, eine Gartenschere, das gesamte Grün und verschiedene Deko Elemente parat legen. Das verschafft einen guten Überblick von was man wie viel zu Verfügung hat.