Ein selbstgebautes Insektenhotel gibt der Bienenwelt im Sommer ein Zuhause. Denn was gibt es Schöneres, als auf dem Balkon oder der Terrasse zu sitzen und dem Summen der Natur zu lauschen? Leider ist dieses Summen in den letzten Jahren immer weniger geworden. Eine Studie der Technischen Universität München (TUM) fand 2019 heraus, dass die Anzahl der Insekten in den letzten 25 Jahren um rund 75 Prozent gesunken ist, Tendenz steigend.

Alleine bei einem Bienensterben, wird vermutet, dass die Menschheit nur noch vier Jahre zu leben hätte. Nur ein weiterer Grund unseren kleinen Freunden zu helfen und ihnen ein passendes Zuhause zu liefern. Hier finden Sie eine Anleitung für Ihr eigenes Insektenhotel. Das sind nur Inspirationen und Vorschläge, Sie können sich Ihr eigenes Hotel mithilfe Ihrer kreativen Ader in vielen verschiedenen Möglichkeiten gestalten.

Dafür brauchen Sie:

1 Tontopf

1 Seil

Bambusrohre

Heu

So gehts: Anleitung für den Bau eines Insektenhotels

Schritt 1:

Zuerst müssen die Bambusrohre zurechtgeschnitten werden. Als Richtmaß können Sie die Höhe des Tontopfs nehmen. Die Rohre sollten jedoch nicht alle gleich lang sein. Sie können die Länge also nach Belieben variieren. Danach die Enden leicht abschleifen, damit die Insekten sich beim Reinfliegen nicht die Flügel verletzen.

Schritt 2:

Als Nächstes fädeln Sie das Seil durch den Tontopf und binden es mit einem Knoten fest zusammen. Der Tontopf sollte dann so ausgerichtet sein, dass er leicht nach hinten gekippt ist, wenn er aufgehängt wird.

Schritt 3:

Jetzt füllen Sie ein bisschen Heu in den Tontopf und stecken die Bambusrohre hinein. Es ist nicht schlimm, wenn die Rohre überstehen oder etwas im Topf versteckt sind.

Dazwischen können Sie immer wieder ein bisschen Heu nachfüllen, damit der Bambus feststeckt.

Schritt 4:

Jetzt muss Ihr Insektenhotel nur noch an einem geeigneten Platz aufgehängt werden. Der Standort ist ein entscheidender Faktor für die Insekten. Am besten passt ein Standort, der nicht durchgängig aber zum größten Teil mit Sonne beschienen wird. Licht und Wärme lässt das Insektenhotel trocken bleiben und verhindert Fäulnis. Zusätzlich brauchen viele Insekten das Licht zum Brüten. Ebenfalls wichtig ist, dass der Standort windgeschützt ist. Das Insektenhotel sollte stabil hängen und nicht mit jedem Wind hin und her schwingen.

Tipp: Auch über vermeintliches Unkraut freuen sich Insekten

Um Bienen, Schmetterlingen und anderen Gartenbewohnern ein tolles Zuhause zu bieten, sollte man wenigstens einen kleinen Teil seines Gartens etwas „wilder“ wachsen lassen.

Mit farbenfroher Wildblumensaat ist das Ganze ein echter Hingucker. Auch „Unkraut“ wie Brennnessel sollte nicht vernichtet werden, da es die Lieblingsspeise von Schmetterlingen ist und die bunten Tiere in den Garten lockt.

