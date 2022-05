Diese Pflanzen lieben es in der prallen Sonne

Nährstoffreicher Boden

Pflanzen, die pralle Sonne mögen haben gewisse Ansprüche an die Bodenqualität. Beete oder Balkone, die in der vollen Sonne liegen, sorgen auch dafür, dass das Gießwasser schneller verdunstet als in Schattenlagen. Deshalb ist es wichtig, dass der Boden besonders gut Feuchtigkeit speichern kann.

Ein nährstoffreicher Boden ist wichtig

Zum Glück gibt es auch Pflanzen die am liebsten in der prallen Sonne stehen. Allerdings bedeutet auch viel Sonne, viel Verdunstung. Daher ist die Bodenpflege sehr wichtig. Dünger ist sehr empfehlenswert und wird im besten Fall direkt mit eingearbeitet.

Dafür bietet sich entweder Langzeitdünger oder ein organischer Dünger an. Es ist außerdem von Vorteil, wenn die Erde einen höheren Tonanteil als im Frühjahr hat. Dadurch erhöht sich der Feuchtigkeitshaushalt der Erde und das Beet oder der Blumenkasten trocknen nicht so schnell aus.

Viele Balkonpflanzen kommen ursprünglich aus den Tropen, den Subtropen oder aus Mittelmeerregionen. Deshalb ist ihr Bedarf an Licht besonders hoch. Sonnige Balkone sind für viele Pflanzen ein Problem, sie können bei zu viel oder praller Sonne austrocknen. Die Auswahl an geeigneten Pflanzen für sonnige Balkone und Terrassen ist vielfältig und individuell.

1. Petunie

Ein echter Klassiker unter den Balkonpflanzen. Die Petunie verzaubert jeden noch so tristen Balkon mit ihren wunderschönen strahlenden Blüten in ein Blumenparadies. Sie blühen von Mai bis zum Frost und unterscheiden sich in Größe und Farbe der Blüten und der Wuchsart. Es gibt eine Vielzahl an Sorten und Farbvariationen und man kann sie sowohl in Hängetöpfen, Kübeln oder Balkonkästen pflanzen. In der Pflege ist sie recht anspruchslos, bevorzugt jedoch vollsonnige, regengeschützte Plätze.

2. Verbene

Die Verbene, auch Eisenkraut genannt, ist eine filigrane Pflanze, die mit ihren vielblütigen Blütendolden besonders schön in der Sonne strahlt.

Die Blüten sind vielblütige, schirmförmige bis rundliche Blütendolden. Ihre leuchtende Farbe und der leicht würzige Duft sind nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei Schmetterlingen sehr beliebt. Je nach Sorte wächst die Verbene aufrecht, für eine Pflanzung im Topf oder im Kasten, oder kriechend, für eine Pflanzung im Beet.

Genau wie die Petunie macht sie sich auch sehr gut als Ampelpflanze und ist pflegeleicht. Wird sie regelmäßig gegossen und werden die welken Blätter entfernt, blüht sie von Mai bis in den Herbst hinein.

3. Oleander

Der mediterrane immergrüne Oleander besticht durch seine weißen, rosafarbenen oder gelben trugdoldenen Blüten. Auf dem Balkon oder der Terrasse liebt der Oleander windgeschützte Plätze an der vollen Sonne und blüht von Juni bis September. Gefüllte Sorten sollten zudem regengeschützt stehen, da es vorkommen kann, dass die vollen Blüten das Wasser aufsaugen, verkleben und schließlich faulen. Beim Oleander sollte man auf die klassische Blumenerde verzichten und stattdessen ein mineralisches kalkhaltiges Substrat verwenden, welches einen hohen Tonanteil besitzt.

Tipp: Verwelkte Blüten sollten abgezupft und nicht abgeschnitten werden, denn die Blütenanlagen für das nächste Jahr sitzen bereits an der Spitze der Dolde.

4. Lavendel

Wenn man an den Sommer in der Provence denkt, denkt man gleichzeitig auch an strahlende Lavendelfelder. Lavendel ist ein wahrer Sonnenanbeter und blüht bis in den Spätsommer. Dabei duftet er nicht nur herrlich, überzeugt durch seine leuchtende violette oder weiße Farbe, sondern versorgt mit seinen Blüten auch noch zahlreiche Insekten. Lavendel ist pflegeleicht, möchte nur mäßig gegossen werden und ist zudem winterhart. Egal ob auf dem Balkon, der Terrasse oder breit wachsend im Beet - der Lavendel macht überall eine gute Figur. Außerdem hilft Lavendel auch, aufgrund des intensiven Dufts, gegen Mücken.

5. Kapkörbchen

Das Kapkörbchen erblüht im Sommer in einer Vielzahl von Farben. Die Blüten sind ein- oder mehrfarbig und besonders beliebt bei Bienen und Schmetterlingen. Von Sonne und Wärme kann das Kapkörbchen nie genug bekommen und entwickelt schnell Blüten. Besonders in Kombination mit anderen Sonnenanbetern, wie zum Beispiel der Geranie, erstrahlt die Pflanze besonders schön. Sie blüht etwa von Mai bis September, wächst aufrecht und eher buschig und wird auch gerne mal bis zu 40 cm hoch. Das Kapkörbchen ist pflegeleicht, und mag es, wenn ab und zu verblühte Stile zurückgeschnitten werden.

6. Zitrusbaum

Soll es etwas Größeres für einen sonnigen Platz auf dem Balkon oder der Terrasse sein, sind Zitruspflanzen ideal. Zitronen-, Orangen, oder Limettenbaum - alle lieben viel Licht und volle Sonne den ganzen Tag. Zudem verbreiten die Blüten einen angenehmen frischen Duft und verbreiten Sommerstimmung. Aber Vorsicht: Im Winter sollten die kälteempfindlichen Pflanzen lieber an einen hellen Ort ins Haus geholt werden oder in einem beheizten Gewächshaus überwintern. Im Kübel können sie Wuchshöhen von bis zu 250 cm erreichen.

7. Geranien

In einem Artikel über Pflanzen für die pralle Sonne dürfen sie nicht fehlen: die Geranien. Die bunten Blumen sind wahre Sonnenanbeter, hitzeresistent und gedeihen besonders prächtig, wenn es richtig warm ist. Sie blühen in vielen verschiedenen Farben, ein- und mehrfarbig und sehen besonders in Balkonkästen super aus. Ursprünglich stammt die Geranie aus Südafrika und verträgt deshalb bei guter Pflege Hitze und auch Trockenheit sehr gut.

8. Wandelröschen

Das Wandelröschen macht seinem Namen alle Ehre. Die Blüten der Pflanze wechseln in der Blühzeit von Mai bis Oktober nämlich gerne ihre Farbe. Von einem satten Gelb, über in ein leuchtendes Orange, in ein feuriges Rot oder einem zarten Rosa wechseln sich die Blüten des Wandelröschens ab. Die Pflanze wächst hervorragend an sonnigen Balkonen, oder an einem Hochstamm im Kübel oder Beet. Keine Lust mehr auf langweilige Kübelpflanzen? Dann ist das Wandelröschen perfekt.

9. Fetthenne

Da die Fetthenne zu der Familie der Stauden zählt, einen geringen Wasserbedarf hat und hervorragend in der Wasserspeicherung ist, ist sie die ideale Pflanze für sonnige Beete. Sie blüht ab etwa August bis spät in den Oktober hinein und bildet rote, rosafarbene oder weiße doldenförmige Blüten. Einige Sorten der Fetthenne werden bis zu 70 cm hoch und sind daher auch gut geeignet um eine Höhendynamik im Sommerbeet zu schaffen. Während der Blütezeit sind die Blüten der Fetthenne regelrechte Insektenmagneten. Sie ist zudem winterhart und benötigt keinen extra Winterschutz.

10. Kugeldistel

Die Kugeldistel wurde lange von den Hobbygärtnern ignoriert. Doch durch ihre extravaganten runden Kugelblüten sind sie im Beet ein wahrer Hingucker. Kugeldisteln sind an einem Platz mit viel Sonne zufrieden, brauchen wenig Pflege und sind darüber hinaus ebenfalls äußerst beliebt bei Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten. Die Pflanze kann bis zu einem Meter hoch werden, und ist somit ebenfalls eine ideale Ergänzung zu anderen Sommerblühern im Beet. Von Juli bis September begeistert sie mit ihren violett-blauen Blüten. Trotz ihres extravaganten Auftretens braucht die Kugeldistel aber nicht viel Pflege.