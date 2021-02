Orchideen richtig pflegen: 8 Tipps für eine prachtvolle Blüte

Die Orchidee wird häufig auch als Königin der Blumen bezeichnet. Sie kommt ursprünglich aus tropische und subtropischen Gebieten. In ihrem natürlichen Umfeld findet man Orchideen gerne auf Bäumen. Sie sind aber keine Schmarotzer, denn sie leben von Regenwasser und allen Mineralien und Nährstoffen, die sich auf der Baumrinde befinden.

Kaum zu glauben, aber die Orchideen bilden die zweitgrößte Pflanzengruppe der Welt.

Unter ihnen gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen und facettenreichen Blüte- und Wuchsformen. Daher ist das exotische Gewächse zu einer der beliebtesten Zimmerpflanzen geworden. Trotzdem schrecken viele Pflanzenliebhaber von den der Königsdisziplin Orchidee zurück. Orchideen haben den Ruf weg, anspruchsvoll zu pflegen zu sein. Aber mit ein paar simplen Pflegetipps, findet auch ein Pflanzenanfänger Freude an dem Blütenwunder.

#1 Beim Kauf der Orchidee auf ihre Qualität achten!

Schon der Kauf einer Orchidee kann darüber entscheiden, ob sie gut zu kultivieren ist oder nicht. Wer sich schon eine kranke oder angeschlagene Orchidee zulegt, hat kaum eine Chance sie wieder zu aufzupäppeln. Doch woran erkennen Sie eine gesunde Orchidee? Der Clou liegt hier im Wurzelwerk.

Eine gesunde Orchidee hat feste Wurzeln, das entweder weiß oder grün sind. Hat das Wurzelwerk jedoch eine braune oder schwarze Farbe und zeigt eine feuchte oder sogar schleimige Konsistenz auf, sollten Sie die Orchidee lieber stehen lassen.

#2 Die richtigen Standortbedingungen!

In ihrem natürlichen Umfeld siedeln sich Orchideen in Bäumen an – besonders in Baumkronen. Hier sind sie vor zu starker Sonneneinstrahlung geschützt. Und genau das sollten Sie bei der Standortwahl für Ihre Orchidee beachten. Fensterplätze sind häufig ungeeignet. Wählen Sie lieber einen Platz, der eine mäßige Sonneneinstrahlung zulässt. Zusätzlich verträgt die Orchidee keine Zugluft. Auch im Winter sollten Sie auf die richtige Luftfeuchtigkeit achten und das exotische Gewächs von Heizungen oder Öfen fernhalten.

In Fachkreisen wird diskutiert, wie gut Orchideen auf Standortwechsel reagieren. Normalerweise bleiben sie angewachsen an einem Baum. Doch durch die Kultivierung im Topf ist ihr Standort nicht festgenagelt. Ein regelmäßiger Standortwechsel kann der Orchidee unter stetig angemessenen Standortbedingungen guttun und die Blüte fördern.