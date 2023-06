Microgreens: Das sind die gesündesten Sprossen und Keimlinge

Microgreens brauchen nichts außer Licht, Luft und Wasser und sind doch so gesund. Der AOK zufolge bilden sich im Keimprozess der Sprossen eine Vielzahl an Vitaminen. Auch Eiweiß sowie wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe sind in den kleinen Gewächsen zuhauf vorhanden. Wir stellen dir die gesündesten Sprossen und Keimlinge vor und verraten dir, was in ihnen steckt.

1. Radieschen

Radieschen-Keimlinge gehören zum Standard-Repertoire der gesunden Microgreens. In ihnen stecken eine Vielzahl an Nährstoffen und Vitaminen. Sie enthalten unter anderem die Vitamine A, B1, B2, C und die Mineralstoffe Eisen, Kalium, Kalzium, Magnesium, Niacin, Natrium sowie Phosphor. Darüber hinaus stecken auch Senföle in den kleinen Keimlingen, die für den typisch scharfen Geschmack der Radieschen-Sprossen verantwortlich sind.

Im Vergleich zu den fertig gewachsenen Radieschen enthalten die Sprossen deutlich mehr Eiweiß sowie mehr Fett. Auch einige Vitamine und Mineralien sind in den Sprossen deutlich mehr enthalten als in den Radieschen selbst.

Zur Gesundheit können die Radieschen-Keimlinge unter anderem beitragen, da sie freie Radikale hemmen – hierfür sorgen das enthaltene Vitamin C sowie gesunde Senföle. Durch die Ascorbinsäure, die in Radieschen steckt, können Kalzium und Eisen leichter vom Körper absorbiert werden. Das kann wiederum präventiv gegen Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Blutarmut wirken.

2. Kresse

Kresse ist der Klassiker schlechthin unter den gesunden Microgreens. Unter anderem enthält das Gewächs mit Glucosinolaten große Mengen an sekundären Pflanzenstoffen, die sich positiv auf deine Gesundheit auswirken können.

Kresse enthält gesunde sekundäre Pflanzenstoffe. Unsplash.com/Joanna Kosinska

Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass sekundäre Pflanzenstoffe antioxidativ, antibiotisch, blutdrucksenkend, entzündungshemmend, antithrombotisch, immunmodulierend sowie förderlich für die Gesundheit des Gehirns sind.

Doch Kresse kann noch mehr: Die grünen Sprossen enthalten Senföle, die sich regulierend auf den Blutzuckerspiegel auswirken können. Eine Studie, die in der Fachzeitschrift "Science" veröffentlicht wurde, konnte nachweisen, dass der Blutzuckerspiegel nach dem Essen nicht so schnell ansteigt, wenn die Proband*innen einen Senföl-Extrakt zu sich nahmen. Auch wenn noch weitere Studien diesbezüglich notwendig sind, sind die Ergebnisse bereits vielversprechend.

3. Rote Bete

Auch Rote Bete-Sprossen gehören zu den Keimlingen, die als besonders gesund gelten. Eine Studie, die in der Fachzeitschrift "Molecules" erschienen ist, untersuchte die Gesundheitsvorteile diverser Microgreens. Die Forschenden kamen zu dem Schluss, dass Rote Bete-Sprossen – im Gegensatz zu manch anderen Keimlingen – keinerlei Zucker enthalten. Das macht sie zur idealen Sprossen-Art für alle Diabetiker*innen.

Microgreens sind gesund - darunter unter anderem Rote Bete, die sich besonders für Diabetiker*innen eignet. Unsplash.com/Devi Puspita Amartha Yahya

Auch als Lieferant für gesunde sekundäre Pflanzenstoffe eignen sich die in der Studie untersuchten Microgreens. In den Rote-Bete-Keimlingen stecken diese in erster Linie in den Anthocyanen – genauer: im Farbstoff Cyanidin – der für die rötlich-violette Farbe der Sprossen verantwortlich ist.

Fänger von freien Radikalen sind Rote-Bete-Sprossen ebenfalls: Sie wirken in einem hohen Maß antioxidativ. Darüber hinaus haben sie anti-diabetische Effekte, können bei Übergewicht helfen und wirken als natürliches Anticholinergikum. Somit können sie die Weiterleitung von Nervenimpulsen hemmen, was sich beispielsweise bei Asthma oder Harninkontinenz entspannend auf die Bronchien oder die Harnblase auswirken kann.

4. Brokkoli

Brokkoli-Sprossen sind ebenfalls echte Super-Keimlinge unter den Microgreens und bieten dir allerlei Benefits für deine Gesundheit. Unter anderem sind sie echte Vitamin-C-Bomben und enthalten wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe.

Auch Brokkoli-Sprossen sind gesund - sie sind echte Vitamin-C-Bomben. Pixabay.com/Steinchen

Studien zeigen, dass Sulforaphane in großen Mengen in Brokkoli-Sprossen enthalten sind. Diese wirken als starkes Antioxidans und können die Entstehung von Krebs verhindern. Des Weiteren wird den Keimlingen so auch eine anti-diabetische Wirkung verliehen.

Außerdem sollen sich diese auch positiv auf neurodegenerative Erkrankungen sowie auf entzündliche Erkrankungen auswirken. In Tierversuchen konnte nachgewiesen werden, dass Sulforaphane eine hohe Bioverfügbarkeit von 82 Prozent haben, was bedeutet, dass die Nährstoffe zügig aufgenommen und dem Körper schnell bereitgestellt werden können. Somit stehen dir die Vorteile der kleinen Sprossen für deine Gesundheit relativ schnell zur Verfügung.

5. Alfalfa

Mit Alfalfa ist ein Kraut gegen einen zu hohen Cholesterinspiegel gewachsen. Eine Vielzahl an Studien (z. B. von Amraie et al.), die mit Tierversuchen gearbeitet haben, konnten nachweisen, dass der regelmäßige Verzehr von Alfalfa dafür sorgen kann, dass das "schlechte" LDL-Cholesterin im Blut vermindert wird, während das "gute" HDL-Cholesterin erhöht wird. Das kann auf lange Sicht die Herzgesundheit verbessern und erhalten.

Alfalfa-Sprossen können durch ihre Inhaltsstoffe imstande sein, den Cholesterinspiegel zu senken. Pixabay.com/Hans

Alfalfa ist aufgrund der enthaltenen Saponine imstande, das LDL-Cholesterin im Blut zu senken – diese werden zu den sekundären Pflanzenstoffen gezählt. Sie vermindern demnach die Aufnahme des Cholesterins im Darm und erhöhen gleichzeitig die Ausscheidung von Verbindungen, die für die Neubildung von Cholesterin verantwortlich sind.

Da es sich bei den Studien um Tierversuche handelt, ist noch weiter Forschung am Menschen notwendig. Dennoch scheint Alfalfa ein vielversprechender LDL-Cholesterin-Senker zu sein.

Fazit: Gesunde Microgreens – diese Sprossen und Keimlinge sind empfehlenswert

Microgreens sind genügsam und bereits nach wenigen Tagen erntereif. Dennoch – bzw. vor allem aufgrund dieser kurzen Wachstumsphase – stecken sie voller gesunder Nährstoffe.

Microgreens sind so gesund - sie enthalten zahlreiche wichtige Nährstoffe, Mineralien und Vitamine. Pixabay.com/Ktryna

Kresse, Rote Bete, Alfalfa, Brokkoli und Radieschen stecken in der Sprossen-Variante voller Vitamine, Mineralien, Proteine und wertvoller sekundärer Pflanzenstoffe.

Diese können unter anderem dafür sorgen, dass der Cholesterinspiegel flach gehalten wird und Diabetes und Übergewicht vermieden werden. Durch ihre antioxidative Wirkung, die den freien Radikalen den Kampf ansagt, kann so auch der Entstehung von Krebs entgegengewirkt werden.

