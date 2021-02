Frische Vitamine im Winter: Sprossen von der Fensterbank

Kostenfreie Garten-App

Vitaminmangelkrankheiten, wie Skorbut, waren bereits im Mittelalter bekannt und man lernte erst im Laufe der Zeit, wie wichtig frisches Gemüse und Obst war, um den Ausbruch dieser Krankheit zu verhindern. Besonders bei längeren Seefahrten breitete sich die ansteckende Krankheit rasant unter den Matrosen aus, bis man herausfand, dass es durch Vitamin-C-haltige Früchte oder Sauerkraut behoben werden kann.

So schlimm wird es heute natürlich keinen mehr treffen, da immer ein großes Angebot an Gemüse und Obst zur Verfügung steht. Nachhaltiger ist es dennoch, seine Salat-Vitamine im Winter aus selber gezogenem Gemüse zu erhalten. Besonders die vitaminreichen Sprossen bereichern den Speisezettel in der lichtärmeren Jahreszeit mit den verschiedensten frischen Vitalstoffen. Sehr beliebt ist auch ein Topping von Sprossen auf dem Butterbrot, auf Quark oder auf einer Gemüsesuppe.

Sprossen keimen auf der Fensterbank

Vielleicht haben Sie schon einmal zugeschaut, wie schnell Erbsen keimen. Dieser Versuch ist immer sehr beliebt, um Schulkindern die Biologie der Pflanzen zu erklären, um dann vielleicht sogar beim Wachsen zuzuschauen, bis man die Schoten ernten kann. Bei der Anzucht von Sprossen erhalten Sie Vitamine ohne lange Wartezeiten und mit wenig Aufwand.

Zum Keimen sind viele Gemüsesamen, wie Erbsen, Brokkoli, Radieschen, Rettich, Kohlrabi, Lauch oder Zwiebeln geeignet. Grundsätzlich sind alle Sorten verwendbar, bei denen auch Blätter, Stängel oder Fruchte essbar sind. Nachtschattengewächse, wie Tomaten oder Kartoffeln, sind daher nicht zur Sprossenzucht geeignet, da sie das giftige Solanin enthalten.