Regrowing: Gemüseanbau auf der Fensterbank 

Im Grunde kennen Sie das Prinzip von Regrowing aus der Stecklingsvermehrung oder vegetativen Vermehrung: aus alt wird neu. Indem man Obst- und Gemüseresten

In Wasser stellt, wächst eine neue Pflanze heran. Man schenkt den Resten also neues Leben und lässt sie nicht einfach in den Müll wandern. Regrowing ist aber nicht nur nachhaltig, sondern auch super einfach und bringt eine Menge Spaß!

Was brauchen Sie alles für das Regrowing?

Die Einkaufsliste für Regrowing ist nicht lang und die meisten Sachen dafür haben Sie schon zu Hause.

Gemüsereste

Pflanzgefäße (Gläser oder Schalen)

Gemüse- oder Kräutererde

Wasser

Welche Obst- und Gemüsesorten kann man mit Regrowing vermehren?

Diese Methode der Vermehrung funktioniert nicht bei allen Obst- und Gemüsesorten gleich gut. Manche Sorten sind sogar komplett ungeeignet. Um Ihnen einen kleinen Überblick, über Ihre Möglichkeiten zu schaffen, haben wir mal die Obst- und Gemüsesorten aufgelistet, die sich besonders gut und halbwegs gut züchten kann.

Diese Sorten eignen sich besonders gut!

Sellerie-Pflanze So einfach können Sie Gemüsereste noch recyclen! Probieren Sie es einfach mal aus. Bild: milada_vigarova/unsplash.com Milada Vigarova

Ideal sind Wurzel- und Blattgemüsesorten. Sie haben, wie der Name schon sagt, entweder eine Wurzel oder einen Strunk, aus dem sie wieder neu wachsen können. Aber auch Kräuter kann man, wie bei der Stecklingsvermehrung, super heranzüchten. Geeignete Gemüse- und Kräutersorten, die besonders für Anfänger zu empfehlen sind, sind unter anderem:

Lauchzwiebeln

Lauch

Romana-Salat

Staudensellerie

Karotten

Porree

Minze

Basilikum

Petersilienwurzel