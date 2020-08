Das ganze Jahr frisches Aroma: Kräuter aus dem Sommer ernten & trocknen

Die meisten Sommerkräuter haben kurz vor oder währrend der Blüte die beste Würzkraft und sollten dann geerntet werden. In der Regel liegt dieser Zeitraum zwischen Juli und August. Bohnenkraut erntet man beispielsweise während der Vollblüte, Majoran und Minze hingegen erst, wenn sie die ersten Blüten gebildet haben.

Kräutersalz

Kräuter lassen sich auch wunderbar in Salz konservieren, da Salz das Wachstum von Lebensmittelverderbenden Mikroorganismen hemmt. Die Faustregel ist hierbei: Viel Salz, wenig Kraut. Meist reicht ein Mischungsverhältnis von 1:1 für getrocknete Kräuter. Am besten zerkleinert man die Kräuter nach dem Trocknen in einem Mörser, mischt das Salz und wahlweise weitere Gewürze hinzu, und verschließt es anschließend in luftdichte Gläser.

Eiswürfelschale, Kräuter & Öl

Eine weitere Methode um die frischen Kräuter aus dem Sommer wunderbar haltbar zu machen, ist das Konservieren in Öl. Dafür müssen die Kräuter vorher nicht einmal unbedingt getrocknet werden. Durch das Pürieren der Kräuter, fließt die Würzkraft und Aromatik in das Öl. Natürlich kann man sich so auch ganz einfach Kräuteröle herstellen. Noch besser ist es allerdings, wenn man das Kräuteröl in Eiswürfelschalen einfriert, da so das Aroma noch länger erhalten bleibt. Zudem kann man sich sein Kräuteröl so super portionieren und Speisen verfeinern. So hat man auch noch im Winter etwas von seinen sommerfrischen Kräutern.

Für das Kräuteröl schneidet man beispielsweise Thymian, Rosmarin, Basilikum oder Oregano in grobe Stücke. Die holzigen Enden entfernt man. Anschließend püriert man die Kräuter und gibt das Olivenöl hinzu. Meist reichen 200 ml Öl für einen Bund Kräuter vollkommen aus. Die Kräuter-Öl Mischung so lange pürieren, bis eine glatte Masse entstanden ist. Anschließend das Öl in die Eiswürfelform füllen und einfrieren. Wer seine Eiswürfelform nach dem einfrieren wieder benötigt, kann die Kräuter-Öl Würfel auch herausnehmen und in einem luftdichten Behälter wieder im Gefrierfach verstauen.