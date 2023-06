Ampelschirme für deinen Garten oder Balkon: Diese Vorteile haben sie

Was ist ein Ampelschirm?

Suchst du nach einem geeigneten Schirm, der dir auf dem Balkon im Sommer Schatten spendet, wirst du eine Menge verschiedener Modellen finden. Möchtest du keinen klassischen Sonnenschirm kaufen, könnte ein sogenannter Ampelschirm das richtige für dich sein. Wir stellen dir Vor- und Nachteile vor und zeigen dir, welche Ampelschirme laut Chip-Vergleich die besten sind.

Vor- und Nachteile von Ampelschirmen

Bei einem Ampelschirm handelt es sich um einen Sonnenschirm, der frei hängend an einer bogenförmigen Stange angebracht ist. Der Schirm hängt also frei über der Stelle, an der Schatten sein soll. Für dich hat dies den Vorteil, dass der Mast auf der Seite ist und keinen Platz auf deinem Balkon einnimmt. Besonders dann, wenn du einen kleinen Balkon hast oder generell etwas weniger Platz, ist ein Ampelschirm praktisch. Ampelschirme gehören zu den sogenannten Freiarmschirmen. Diese haben gegenüber herkömmlichen Sonnenschirmen außerdem den Vorteil, dass sie sehr flexibel sind. Das Schwenkgelenk an der Stange ermöglicht es dir, den Schirm ohne großen Aufwand beliebig zu verstellen. Dadurch wirst du ideal vor der prallen Sonne geschützt.

Auch durch die große Schattenfläche, die er spendet, kann der Ampelschirm punkten. In der Regel decken Ampelschirme eine größere Fläche auf dem Balkon ab als klassische Sonnenschirme. Kaufst du einen rechteckigen oder quadratischen Freiarmschirm, kann auf deinem Balkon ganzen Sitzgruppen Schatten gespendet werden. Planst du beispielsweise im Sommer einen gemütlichen Nachmittag mit Freund*innen auf dem Balkon, ist dies trotz starker Sonne mit einem Ampelschirm kein Problem.

Beim Kauf eines Ampelschirmes solltest du auf eine robuste Verarbeitung achten. Dies ist wichtig, da Ampelschirme generell windanfälliger sind. Praktisch sind Modelle mit einem abnehmbaren Schirmdach. Das Schirmdach kannst du bei starkem Wind einfach aushängen. Eine weitere Möglichkeit, um den Schirm stabiler zu machen, ist, ihn an einem festen Platz zu verankern. Das solltest du jedoch nur tun, wenn du den Platz immer nur an derselben Stelle benötigst und ihn nicht immer wieder flexibel verstellen möchtest. Ein weiterer Nachteil der Ampelschirme sind die höheren Kosten. Je nach Schirm ist es oftmals so, dass herkömmliche Schirme günstiger sind als Ampelschirme. Ist dein Budget für einen Sonnenschirm nur gering, kann es schwer werden, einen qualitativ hochwertigen Ampelschirm dafür zu bekommen.

Die besten Schirme laut Chip-Vergleich

Für den Vergleich hat das Portal Chip verschiedene Ampelschirme gegenübergestellt, welche auf Amazon gute bis sehr gute sowie eine angemessene Anzahl an Kunden-Bewertungen erhalten haben. Was als angemessene Anzahl zählt, wurde nicht weiter erläutert. Als Sieger des Vergleichs konnte der "Schneider Sonnenschirm" hervorgehen. Dieser bietet mit einer runden Form einen Durchmesser von 350 cm. Der Schirm wiegt insgesamt 22,4 kg. Ein praktisches Merkmal des Modells ist der UV-Schutz. Preislich liegt der Sieger bei rund 440 Euro.

Der quadratische "Schneider Sonnenschirm Rhodos" gilt als Preistipp. Der Schirm hat eine Größe von 300 × 300 cm. Zudem ist das Modell mit einem UV-Schutz ausgestattet und wasserabweisend. Der Schirm wiegt 24 Kilogramm und kostet um die 370 Euro.

Ebenfalls eine runde Form hat der "Sekey Ampelschirm". Er wird von Chip als "Alternative zum Testsieger" betitelt. Der Durchmesser des Schirms beträgt 300 cm und das Gewicht 14 kg. Im Vergleich zu den anderen beiden Schirmen ist dieser deutlich leichter. Ebenso wie die anderen beiden Modelle hat der Sekey Ampelschirm einen UV-Schutz. Preislich liegt er bei nur rund 100 Euro.

Fazit

Ampelschirme sind besonders praktisch, da sie vergleichsweise wenig Platz einnehmen, aber viel Schatten spenden. Bei der Auswahl des passenden Schirmes solltest du immer zuerst auf deine persönlichen Bedürfnisse schauen. Wie groß muss der Schirm für deinen Balkon sein, und welche Form hättest du gerne? Anhand dieser Kriterien kannst du dich auf die Suche nach einem Schirm machen. Vergleiche wie dieser können dir als Inspiration dienen; es lohnt sich jedoch oft, auch aktuelle Angebote zu beachten.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / Basti93