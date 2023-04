Deutsche Rentenversicherung warnt: Diesen Brief dringend ignorieren

Warnung an Rentner*innen: Betrüger unterwegs

Ein täuschend echt wirkender Brief, ein unerwartetes Telefonat oder persönlicher Besuch: Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) warnt vor Betrügern, die sich als Mitarbeitende der Versicherung ausgeben. Mit verschiedenen Maschen versuchen sie an persönliche Daten, die Bankverbindung oder sogar an das Geld der Versicherten und Rentner*innen zu kommen. Vor allem eine Art von Betrug häuft sich derzeit.

Bereits Ende März 2023 meldete die DRV, dass immer mehr "dubiose Schreiben" auftauchen. In den Briefen werde eine Gewinnmöglichkeit auf einen hohen Rentenzuschuss versprochen. Dazu müssen man ein "Rentenzuschuss-Siegel" kaufen.

Die DRV betont jedoch, "dass ihre Mitarbeitenden oder von ihr beauftragte Personen in keinem Fall dazu auffordern, Geld ins In- oder gar Ausland zu überweisen". Bei Geldforderungen sollten Versicherte oder Rentner*innen also in jedem Fall hellhörig werden. Ein weiterer Hinweis auf betrügerische Schreiben ist die Versicherungsnummer. Bei echten Briefen der DRV ist immer die Rentenversicherungsnummer angegeben, meist oben links. Ist das nicht der Fall, handelt es sich vermutlich um eine Fälschung.

Im Zweifelsfall können sich Betroffene telefonisch an die DRV wenden - aber nicht mit der Nummer aus dem verdächtigen Brief. Das Servicetelefon der DRV ist unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1000 4800 zu erreichen. Diese Nummer ist auch im Telefonbuch oder auf einem tatsächlichen Schreiben der Rentenversicherung zu finden.

Eine weitere Masche der Betrüger: Rentnerinnen und Rentner werden aufgefordert, Geld auf ein fremdes Konto zu überweisen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Gebühren für die Bearbeitung und Auszahlung von Rentennachzahlungen und "Sonderauslosungen" handeln. Weitere Informationen zu den Maschen der Trickbetrüger, und wie man sich am besten vor ihnen schützt, findest du in dieser Broschüre der DRV.

