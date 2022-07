Regenbogenball: Deshalb ist dieses geniale Knobel-Spiel der Bestseller bei Amazon

Schon einmal von Regenbogenball gehört? Wenn nicht, wird es Zeit, denn das bunte Knobel-Spiel ist ein genialer Zeitvertreib für Groß und Klein. Durch den bunten Regenbogenball vergeht nicht nur die Zeit wie im Flug, auch die Gehirnleistung der Kinder wird auf verschiedenen Ebenen gefördert. Außerdem: Auch bei der Reduzierung der Bildschirmzeit an Smartphone, Tablet & Co. ist der kleine bunte Ball ein echter Helfer.

Regenbogenball: Das geniale Knobel-Spiel für Kinder und Erwachsene - Amazon-Bestseller

Mit dem Regenbogenball haben Kinder nicht nur einen tollen Zeitvertreib für unterwegs, beispielsweise auf langen Autofahrten, sondern das Knobel-Spiel fördert zusätzlich auf spielerische Art und Weise diverse kognitive Fähigkeiten.

So fördert Regenbogenball die Gehirnleistung von Kindern:

spielerisches Erlernen von Farben und Formen

Förderung der Fein- und Grobmotorik

hilft bei der Entwicklung des räumlichen Denkens

trainiert das logische Denken

fördert die Fantasie und Vorstellungskraft

Zudem ist Regenbogenball nicht nur für Kinder geeignet - auch Erwachsene haben damit ihren Spaß und können ebenso ihre grauen Zellen auf Trab bringen.

Und so funktioniert Regenbogenball: Zuerst werden die bunten Kugeln des Regenbogenballs wild durcheinander gemischt. Dann wird versucht, die Kugeln in die jeweils farblich passende Umrandung zu bringen. Wenn alle Kugeln in der richtigen Umrandung stecken, ist das Spiel gewonnen.

Den Regenbogenball gibt es sowohl in der Originalgröße (Durchmesser: 7 cm), als auch in einer größeren Version* (Durchmesser: 9 cm), außerdem - ganz neu - auch in einem Fußball-Design*. Empfohlen wird Regenbogenball vom Hersteller Cubidi* unter anderem als Geschenk oder "Mitgebsel" auf Kindergeburtstagsfeiern - denn das Knobel-Spiel sorgt nicht nur für viel Spaß, sondern fördert die Kinder gleichzeitig.

Regenbogenball: Deshalb ist das Knobel-Spiel Bestseller bei Amazon

Regenbogenball ist der absolute Bestseller bei Amazon - bereits über 5.600 Menschen haben dort überwiegend positive Bewertungen für das bunte Knobel-Spiel abgegeben. Was Kund*innen unter anderem daran schätzen:

guter Zeitvertreib, auch für kleine Kinder

fördert die Konzentration der Kinder

beruhigt hektische Kinder

selbsterklärend und damit einfach zu verstehen

auch Erwachsene finden Spaß daran - kognitives Training für alte Menschen

Regenbogenball ist also Spaß, Zeitvertreib und Gehirnjogging in einem und dabei für alle Altersklassen geeignet - das macht das Knobel-Spiel zum Bestseller bei Amazon. Unser absoluter Spiele- und Geschenk-Tipp!

