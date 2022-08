Ghosting – Wie gehe ich damit um? 

Ghosting Bedeutung

Von Ghosting spricht man, wenn eine Person wie ein Geist verschwindet und man auch mit Nachfragen nichts mehr von ihm oder ihr hört. Die Person taucht unter und ist weg, als hätte man sie nie kennengelernt. Ghosting ist damit immer enttäuschend und schmerzhaft.

Was sind Anzeichen für Ghosting? / Wie erkenne ich Ghosting rechtzeitig?

Viele Betroffene beschreiben, dass sie wie aus heiterem Himmel geghostet wurden und verstehen die Welt nicht mehr. Doch oft übersieht man ganz eindeutige Warnsignale, die das Ghosten bereits ankündigen. Hier sind 6 Signale, auf die Sie achten sollten:

Sie warten immer länger auf eine Antwort – Seine oder ihre Antworten kommen immer sporadischer und man muss immer länger auf eine Antwort warten oder mehrmals nachfragen.



Er/Sie baut Distanz auf - Zärtlichkeiten bleiben auf der Strecke und man hat das Gefühl weniger Zugang zu seinem Partner oder der Partnerin zu haben.



Sie sind ständig der/die schreibt – Schreibt man miteinander, dann ist die erste Nachricht immer von Ihnen.



Es kommt sehr wenig von ihm/ihr - Vom anderen oder der anderen kommt wenig Eigeninitiative und man selbst ist immer die Person, die den ersten Schritt geht.



Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl - Sie spüren, dass etwas nicht ganz stimmt und sind ein bisschen misstrauisch. Hören Sie auf dieses Gefühl.



Er macht Andeutungen zur Beziehung – Es ging ihm oder ihr alles zu schnell oder es fehlt ihm oder ihr etwas. Alles das sind Anzeichen, dass er oder sie Sie bald ghosten könnte.

Ghosting – Wann kann es passieren?

Ghosting kann in jeder Phase einer Beziehung auftreten. Oft tritt das Ghosten in der Dating-Phase auf. Dies muss jedoch nicht immer der Fall sein, wir klären, wo ghosting auch noch vorkommt.



Ghosting trotz Liebe - Man hat starke Gefühle füreinander entwickelt und fühlt sich zur anderen Person hingezogen. Doch wie aus heiterem Himmel meldet sich die oder der andere nicht mehr und man steht auf einmal wieder ganz alleine da.



Ghosting Beziehung - Hat sich aus der Liebe zueinander eine Beziehung gebildet und man wird plötzlich geghostet, ist das sehr verletzend. Hat man etwas falsch gemacht, ist dann die erste Frage, die man sich stellt.



Ghosting nach Trennung - Man hat sich getrennt, doch dies auf guter Basis und möchte weiterhin befreundet bleiben und Kontakt halten. Doch plötzlich hört man nichts mehr von dem oder der Ex oder wird sogar gelöscht oder blockiert.



Ghosting Freundschaft – Nicht nur in Liebesbeziehungen kommt Ghosting vor. Auch in Freundschaften werden viele geghostet.

Ghosting Sprüche

Ghosting ist sehr verletzend und man kommt ins Grübeln. Trotzdem sollte es nicht am eigenen Selbstbewusstsein nagen und man sollte es nicht auf sich schieben. Diese 5 zynischen Sprüche lassen uns schmunzeln und helfen Ihnen über das Ghosting hinwegzukommen.

1990: Ghost - Nachricht von Sam; 2022: Ghosting – Keine Nachricht von Sam

Danke für ein ehrliches Nein...

Ghosting ist für uns wie ein angefangener Satz, dessen Ende wir nie erfahren werden.

Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit und Ghosting.

Ghosting: Wenn ein netter Typ zu viel Angst hat “Nein” zu sagen.

Schlimmste Form des Ghosting: Orbiting

Ghosting ist sehr niederschmetternd. Doch man kann mit dem Geschehenen abschließen und Neuanfang. Orbiting ist eine viel schlimmere Form von Ghosting: Hier wird man vom anderen geghostet und hat sich damit schon abgefunden, bis wieder ein Lebenszeichen kommt und damit wieder die Hoffnung. Dieses Muster wiederholt sich und damit auch die Gefühle, die das Orbiting mit sich bringt. Sie werden also die ganze Zeit von der anderen Person hingehalten. Das schlimmste an Orbiting: Nach all dem hin und her wird man am Ende doch im Stich gelassen und steht alleine da.

Wie gehe ich mit Ghosting um?

Sie müssen mit Ghosting umgehen und sind zutiefst getroffen? Kopf hoch, denn mit diesen 5 Tipps geht es Ihnen schon bald besser:

Das Gute darin sehen – Er oder sie war einfach nicht richtig für Sie. Außerdem haben Sie jetzt wieder Zeit sich voll und ganz auf sich selbst zu konzentrieren.



Nicht sich selbst die Schuld geben – Sie sind nicht schuld daran, dass sich die andere Person nicht mehr gemeldet hat, das ist allein deren Problem.



Nicht nachtrauern - Hätte ich doch, wären wir... Darüber sollten Sie gar nicht nachdenken. Sie wurden geghostet und sollten sich davon jedoch nicht runterziehen lassen.



Nicht hinterherlaufen – Weiterhin anrufen und Nachrichten schreiben? Das sollten Sie tunlichst lassen, denn hat er oder sie sich bisher noch nicht gemeldet, wird dies auch nicht mehr passieren.



Nach vorne gucken – Diese Beziehung ist beendet und nun geht es weiter auf Partnersuche.

Wer ghostet am häufigsten?

Sie haben Angst geghostet zu werden: Bei diesen 3 Typen müssen Sie besonders vorsichtig sein:

Unsicherer Menschen – Beziehung: Da bin ich mir nicht so sicher... Wenn jemand sehr unsicher ist indem was er oder sie will, müssen Sie sehr vorsichtig sein. Oft ändern diese Menschen ihre Meinung und Sie stehen plötzlich alleine da.



Impulsive Menschen – Zuerst Feuer und Flamme, dann auf einmal erloschenes Feuer. Impulsive Menschen neigen zum Ghosting, da Sie erst handeln und dann nachdenken.



Exzentriker*innen – Diese Leute machen ihr eigenes Ding und andere bleiben dabei oft auf der Strecke. Entscheidet er oder sie, dass sie zu langweilig und nervig geworden sind, dann werden Sie schnell mal geghostet.

Fazit: Ghosting - Blick nach vorne

Ghosting ist für die Betroffenen immer sehr verletzend. Oft kommt es aus dem nichts, doch manchmal kann man durch Signale oder den Charakter des oder der anderen schon vermuten, dass geghostet wird. Wurde man geghostet, dann sollte man nie die Schuld bei sich suchen und der anderen Person auch nicht weiterhin hinterherlaufen oder hinterhertrauern.