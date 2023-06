Cabrio, Coupé oder Roadster: Wo liegen die Unterschiede?

Unterschiedliche Begiffe und Karosserieformen

Diese kleine Autokunde gibt dir die Fähigkeit, beim nächsten Fachsimpeln so richtig mitreden zu können. Und wenn du dich schon bestens mit den Unterschieden als echter Autofan auskennst, so kannst du sicherlich hier und da mitschmunzeln oder dein Wissen vielleicht sogar wieder auffrischen. Denn nicht jedem sind die Unterschiede zwischen einem Cabrio, einem Roadster und einem Coupé so geläufig.

Coupés - elegante Verführer

Zum Coupé lässt sich vieles sagen: elegant, sportlich, schnittig. Coupés lassen so manches Herz mit einer Leidenschaft für Autos höher schlagen. Es handelt sich um geschlossene, sportliche Zweisitzer mit zwei Türen. Klassischerweise jedenfalls. Denn inzwischen gibt es auch Coupé-Varianten mit vier Sitzen.

Coupés bilden eine eigene Karosseriebauform. Deswegen kannst du auf den gängigen Autosuchplattformen auch gezielt nach ihnen suchen. Im Vergleich zu einer Limousine wirken sie, als würde hinten ein Stück Auto fehlen.

Das Dach fällt nach hinten stark ab und verleiht ihnen eine schnittige Form.

Cabrio - offene Klassiker

Kommen wir zum offenen Klassiker: dem Cabriolet, kurz auch liebevoll Cabrio genannt. Wenn du wissen möchtest, warum es die Cabrios auf dem Automarkt aktuell schwer haben, kannst du hier weiterlesen.

Ein Cabrio ist ebenfalls eine eigene Karosserieform des Autos. Es hat oben kein festes Dach, sondern in der Regel ein Stoffdach, das nach hinten gefahren bzw. geklappt werden kann. Dann zeigt sich das Cabrio in seiner ursprünglichen Form - oben offen. Es gibt sie als Zwei-, Vier- oder Fünfsitzer.

Cabrios basieren oft auf der Coupé-Form eines Modells, weswegen sich beide sehr ähnlich sehen können. Aber spätestens, wenn das Dach im Kofferraum verschwindet, ist dieses Missverständnis schnell geklärt. Es gibt auch Modelle mit einem versenkbaren Dach, einem Hardtop. Diese werden Coupé-Cabriolets genannt.

Roadster - spaßige Sportliche

Nun kommen wir zu den Roadstern. Diese gibt es auch in oben offen. Doch als Cabrios kannst du sie nicht bezeichnen. Denn ein Roadster ist eine offene Karosserieform eines zweisitzigen Sportwagen - und er kommt sehr puristisch und abgespeckt daher. Er hat zwar ein Stoffdach, doch das ist eigentlich nicht dafür gedacht, über längere Zeit dem Regen ausgesetzt zu sein.

Roadster-Fahrern*innen geht es hauptsächlich um den Fahrspaß, während Komfort und Bequemlichkeit bei dieser Autoform eher nicht im Vordergrund stehen. Das Hauptaugenmerk liegt daher eher auf dem offenen Zustand und dem sportlichen Fahrgefühl.