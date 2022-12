Geschenke besorgen, Weihnachtsfeiern abklappern, die Wohnung dekorieren. Der Dezember kann ganz schön hektisch werden.

Trotzdem muss noch einiges erledigt und bedacht werden, was nicht ins nächste Jahr geschoben werden sollte. Damit du nichts übersiehst und vielleicht noch ein bisschen Geld sparst, haben wir eine Liste mit wichtigen Fristen und To-dos für dich.

1. Steuerklärung nachreichen

Nicht jeder ist gesetzlich dazu verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Wer nicht muss, macht es oft auch nicht - obwohl dabei bares Geld rausspringen könnte, denn im Schnitt bekommt man über 1000 Euro zurück. Wenn du mit deinen Steuererklärungen also hinterher bist, hast du noch bis zum 31. Dezember 2022 Zeit, um rückwirkend deine Steuerklärung für das Jahr 2018 abzugeben. Vor allem bei Sonderausgaben, Werbekosten oder Ausgaben für Kinder oder Pflege lohnt es sich finanziell so richtig, eine Steuererklärung abzugeben.

2. Wohngebäudeversicherung prüfen

Anfang 2023 steigt die Wohngebäudeversicherung für die meisten Versicherungsnehmer enorm. Satte 14,7 Prozent beträgt der Aufschlag. In der Regel hast du kein Recht auf Sonderkündigung, weil die Erhöhung auf einem vorgegebenen Index beruht. Es sei denn, deine Versicherung schlägt mehr auf, als diese 14,7 Prozent. Du solltest deinen Vertrag auf jeden Fall genau prüfen und einen Preisvergleich machen.

3. Den Garten winterfest machen

Auch wenn im Dezember die Gartensaison quasi vorbei ist, gibt es noch ein paar letzte Aufgaben zu erledigen. Bei manchen Pflanzen müssen zum Beispiel zum Schutz vor schwerem Schnee und Nässe die Äste zusammengebunden werden. Der Boden im Nutzgarten sollte auf seinen pH-Wert überprüft werden. Bei Werten von jeweils weniger als 5,5 bei Sandböden, 6,5 bei sandig-lehmigen Böden und sieben bei Lehmböden, sollte der Boden gekalkt werden.

4. Fahrpläne checken

Ab 11. Dezember gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn. Wer also regelmäßig mit der Bahn unterwegs ist und zum Beispiel zur Arbeit immer dieselben Verbindungen nutzt, sollte rechtzeitig checken, ob diese sich verändert haben.

5. Weihnachtsgeschenke rechtzeitig verschicken

DHL und Co. haben bereits ihre Lieferfristen für Weihnachten veröffentlicht. Wenn du also ein Geschenk verschicken möchtest, solltest du dich unbedingt an die Fristen halten, damit dein Geschenk auch pünktlich zu Weihnachten eintrifft.

Im Inland soll es laut DHL reichen, wenn du deine Pakete bis Dienstag, 20. Dezember abgibst. Express-Versand soll sogar noch bis zum 21. Dezember möglich sein. Für die meisten Nachbarländer reicht der 15. Dezember, nur für Pakete, die nach Frankreich oder Italien gehen, gilt der 14. Dezember als Frist. Für andere europäische Länder müssen Pakete bis zum 12. Dezember abgegeben werden. Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands können bis zur Briefkastenleerung am 22. Dezember abgegeben werden.

Hermes und DPD garantieren die Zustellung bis Heiligabend für Pakete, die bis zum 21. Dezember um 12 Uhr abgegeben werden.

6. Arbeitsplatz im Home-Office ausbauen

Du hast dieses Jahr ein neues Headset fürs Home-Office gekauft, dir Fachbücher angeschafft oder gleich deinen Schreibtisch ausgetauscht? Seit 2022 wird jedem Arbeitnehmer ein Pauschbetrag von 1200 Euro für Werbekosten angerechnet. Nur, wenn man mehr ausgegeben hat, muss man Belege erbringen. Zum Jahresende kann es sich also durchaus lohnen, alle Ausgaben noch einmal zusammenzurechnen - und vielleicht noch etwas aufzustocken, um die Pauschale zu knacken.