Würzburger Weihnachtsmarkt geht 2022 vom 25. November bis 23. Dezember

geht 2022 vom 25. November bis 23. Dezember Öffnungszeiten , Neuheiten und Infos

, Neuheiten und Infos zusätzlicher Künstler-Weihnachtsmarkt an den Wochenenden

Der Weihnachtsmarkt in Würzburg findet von Freitag, 25. November 2022 bis Freitag, 23. Dezember 2022, statt. Er wird auf dem Oberen und Unteren Marktplatz sowie in der Eichhornstraße Licht und Glanz verbreiten und ist und bleibt ein Höhepunkt zum Jahresende. Das teilt die Stadt Würzburg mit.

Weihnachtsmarkt in Würzburg täglich bis 20.30 Uhr geöffnet

Die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes erfolgt am Freitag, 25. November 2022, ab 17.30 Uhr mit Musikprogramm auf der Bühne auf dem Unteren Marktplatz und um ca. 18 Uhr durch Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Er wird begleitet von der "Würzburger Lichtermaid", Daniel Pesch von TV Mainfranken sowie dem Posaunenchor Sickershausen.

Das sind die Öffnungszeiten des Würzburger Weihnachtsmarktes 2022:

Montag bis Samstag jeweils 10 Uhr bis 20:30 Uhr

Sonntag von 11 Uhr bis 20:30 Uhr

Diese Neuheiten gibt es

Nach langer Pause seit 2019 sind in diesem Jahr einige neue Weihnachtsstände dabei. Die Firma Mohini bietet Accessoires aus Kaschmirwolle und aus Seide an. Heiko Oklmann wird neben Lebkuchenglocken mit Zubehör auch Plätzchen-Ausstechformen, Teigrollen und Nudelhölzer sowie verschiedene Muffinbleche feilbieten. Alexander Heppenheimers Stand wird besonders Hunde anziehen, dort werden Leckerlis und Kekse für die Vierbeiner verkauft (alle genannten Stände auf dem Unteren Marktplatz).

Alle Arten von Keramikreiben gibt es bei Karl Reinhardt und spezielle alpenländische Naturkosmetik bei Josef Lindner auf dem Oberen Markt. Das Angebot in der Eichhornstraße wird dieses Jahr ergänzt durch Schnäpse und Liköre im amerikanischen Einmachglas bei der Firma O´Donnell Moonshine.

An insgesamt 120 Ständen (100 reguläre Stände, 20 Anbieter auf dem Künstlerweihnachtsmarkt) können die Besucherinnen und Besucher täglich durch die vorweihnachtlichen Buden bummeln. Der Würzburger Weihnachtsmarkt ist und bleibt der Tradition verpflichtet. Er bietet neben Glühwein, Heißgetränken und "Schmankerln" zum Essen auch das umfangreiche und abwechslungsreiche Angebot einer echten Verkaufsmesse, auf das die Stadt Würzburg nach wie vor besonderen Wert legt. Es gibt neben weihnachtstypischen Waren wie Kerzen und Krippenfiguren weiterhin auch Gegenstände des häuslichen Gebrauchs: Haushaltswaren, Körbe, Töpferwaren, Tischdecken, Besen, Arbeitskittel, Kleinwerkzeuge und noch vieles mehr.

Das Programm des Würzburger Weihnachtsmarkts 2022

Ein buntes und abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm wird täglich auf der stimmungsvoll dekorierten Bühne auf dem Unteren Marktplatz geboten. Zahlreiche bekannte Künstler und Musik- und Chorgruppen aus Würzburg und der ganzen Region bieten Unterhaltung für die Weihnachtsmarktbesucher.

Es ist in diesem Jahr eine vielfältige, bunte Mischung aus bewährten Bands und vielen Neuheiten, erklärt die Stadt Würzburg: Vom Posaunenchor der Auferstehungskirche Würzburg bis zum Fastlane Vocal Ensemble Würzburg, vom Perlenstaub-Duo bis zum Weihnachtschor und Orchester Porta Mosana Maastricht: Abwechselnde Musikgruppen mit winterlich-adventlichem Bezug sind der Anziehungspunkt für alle Musikfreunde und ein klarer Kontrapunkt zur typischen "Weihnachtsberieselung" in der adventlichen Zeit.

Die Musik auf der Bühne am Unteren Marktplatz spielt täglich in der Regel ab 18.00 Uhr. Samstags und sonntags gibt es zusätzliche Auftritte. Jeden Sonntag ab 15.00 Uhr lassen zudem Turmbläser auf der Würzburger Weihnachtspyramide in der Eichhornstraße die Instrumente erschallen. Das ausführliche Unterhaltungsprogramm ist auf der Homepage der Stadt zu finden.

Nikolaus, Lichterglanz und Künstlermarkt

Der Heilige Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht besucht den Weihnachtsmarkt am Dienstag, 6. Dezember 2022, von ca. 16 bis 17 Uhr. Ganz sicher haben die beiden zarte Schokoladen und feine Zuckerwaren für die kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes mitgebracht.

Der "Würzburger Lichterglanz" findet am Samstagabend, 3. Dezember 2022, in der Würzburger Innenstadt als Kultur- und Erlebnisabend statt: schauen, stimmungsvoll genießen und Shopping bis zur späten Stunde, sich dabei von Musikklängen verzaubern lassen. Wegen des überregionalen Interesses an dieser Veranstaltung werden an diesem Tag viele Einzelhandelsgeschäfte der Innenstadt bis maximal 23:00 Uhr geöffnet haben. Die Öffnungszeit des Weihnachtsmarktes wird anlässlich des "Lichterglanzes" ausnahmsweise bis 21:30 Uhr verlängert.

An den Samstagen und Sonntagen findet zusätzlich der Würzburger Künstler-Weihnachtsmarkt im historischen Innenhof des Rathauses (Eingang Domstraße/Vierröhrenbrunnen) statt. Dort kann man in aller Ruhe und Gelassenheit das kunsthandwerkliche Angebot von rund 20 Künstlerinnen und Künstlern bestaunen: Silber- und Goldschmuckunikate, selbst gefertigte Christbaumkugeln, Originalölbilder und Aquarelle, Puppen und Puppenkleider, Perlenschmuck, Holzspielzeug, Weidenkörbe, selbstgestrickte Wollsachen und alles handgefertigt.

Öffnungszeiten des Künstler-Weihnachtsmarktes am Rathaus:

Samstag, 26.11.2022 / Sonntag, 27.11. 2022,

Samstag, 3.12.2022 / Sonntag, 4.12.2022,

Samstag, 10.12.2022 / Sonntag, 11.12.2022,

Samstag, 17.12.2022 / Sonntag, 18.12.2022, samstags jeweils von 10:00 - 19:30 Uhr, sonntags jeweils von 11:00 - 19:30 Uhr.



Eine Übersicht zu allen Weihnachtsmärkten im Jahr 2022 in Franken findet du hier.

Du freust dich schon sehr auf die Weihnachtszeit und die Feiertage? Dann könnten dich diese Artikel ebenfalls interessieren: