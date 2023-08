Würzburg: Oberbürgermeister lädt zu Sprechstunde - wann Bürger ihre Anliegen vorbringen können

Wie die Stadt Würzburg in einer Pressemeldung bekannt gibt, bietet am Donnerstag, 24. August 2023, von 15 bis 16.30 Uhr Oberbürgermeister Christian Schuchardt wieder eine Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger an. Diese findet vor dem Grafeneckart, Rathaus Eingang Vierröhrenbrunnen, statt.

Bürgerinnen und Bürger können ihr Anliegen im persönlichen Gespräch an den Oberbürgermeister richten.

Eine kurze thematische Vorabinformation kann per Mail an obsprechstunde@stadt.wuerzburg.de erfolgen, ist aber kein Muss.

Die Sprechzeit wird entsprechend der Anzahl der Gesprächsanfragen aufgeteilt, im Mittel stehen für jedes Anliegen ca. 10 Minuten zur Verfügung. Etwas Geduld ist mitzubringen, da es zu Wartezeiten kommen kann.