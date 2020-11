Ein 64-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag (6. November 2020) gegen 15 Uhr den Notruf gewählt. Er gab an, sich in der Schwabenstraße im Würzburger Stadtteil Lindleinsmühle von einem Hochhaus stürzen zu wollen. Zudem täuschte er vor, sich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden. Als die Polizei mit sechs Streifenwagen am Einsatzort eintraf, befand sich jedoch keine Person auf dem Hochhaus.

Bei der Identitätsermittlung stellte sich heraus, dass der Mann Bewohner des Hochhauses ist. Als die Beamten dessen Wohnung betraten, fanden sie den 64-Jähringen auf dem Sofa liegend. Laut Polizeibericht befand er sich in blendender Verfassung und in keinem psychischen Ausnahmezustand.

Anzeige wegen Missbrauch des Notrufs

Durch das schnelle Handeln der Polizei konnte das Ausrücken der Feuerwehr verhindert werden. Der Mann wird nun wegen Notrufmissbrauchs angezeigt.

In Franken kommt es immer wieder zum Notrufmissbrauch: Ebenfalls in diesem Jahr täuschte ein 20-Jähriger die Polizei in Würzburg