Messerangriff in Würzburg: In der Würzburger Innenstadt hat am Freitag (25.06.2021) ein Mann mehrere Menschen niedergestochen. Die Polizei hat nun erstmals nähere Angaben zu den Opfern des Angriffs gemacht. Vorwiegend handelt es sich um Frauen, auch ein 11-jähriges Mädchen ist unter den Schwerverletzten.

Das Motiv des Täters ist immer noch unklar. Die Polizei wertet derzeit zahlreiche Gegenstände aus der Unterkunft des Täters aus. Am Sonntagnachmittag findet im Würzburger Dom eine Gedenkfeier für die Opfer des Messerangriffs statt.

Update vom 27.06.2021, 12.00 Uhr: Polizei nennt Details zu Opfern des Messerangriffs

Das Polizeipräsidium Unterfranken hat am Sonntag erstmals nähere Details zu den Opfern des Messerangriffs in der Würzburger Innenstadt gemacht. Wie bereits am Vortag bekannt gegeben, handelt es sich vorwiegend um Frauen.

Insgesamt hat der 24-Jähriger fünf Menschen schwer verletzt: Drei Frauen im Alter von 39, 52 und 73, ein 11 Jahre altes Mädchen und ein 16-jähriger Jugendlicher. Die 39-Jährige befindet sich laut Polizei inzwischen außer Lebensgefahr und ist stabil.

Zwei Menschen wurden leicht verletzt und konnten bereits am Samstag wieder die Klinik verlassen. Dabei handelte es sich um eine 26-jährige Frau und einen 57 Jahre alten Mann.

Drei Frauen sind ihren schweren Verletzungen erlegen: Eine 24-Jährige aus dem Kreis Main-Spessart, eine 49-Jährige aus dem Kreis Würzburg und eine 82-Jährige aus Würzburg. Ob der Messerangreifer gezielt Frauen töten wollte, war für die Ermittler am Sonntag noch unklar. "Die sichergestellten Gegenstände werden ausgewertet", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes in München dazu laut dpa lediglich. Das werde einige Zeit dauern, weil beispielsweise Material, das in der Obdachlosenunterkunft des Verdächtigen gefunden wurde, in somalischer Sprache sei. Daher sei es auch noch zu früh, etwa von Hassbotschaften zu sprechen.

Die Beamten untersuchen auch ein gefundenes Handy. "Die Auswertungen dauern einfach, erfahrungsgemäß mehrere Tage", sagte ein Ermittler der dpa. "Das muss jetzt alles übersetzt und bewertet werden." Unklar ist bislang vor allem das Motiv des Angreifers, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittler gehen zum einen dem Verdacht nach, der 24 Jahre alte Somalier könnte psychisch krank sein. Zum anderen könnte eine extremistische Einstellung für den Messerangriff des Mannes in der Innenstadt mitverantwortlich gewesen sein. Der Somalier sitzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei zeigt in der Würzburger Innestadt weiterhin Präsenz und wird von der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie den Operativen Ergänzungsdiensten unterstützt. Auch rund um die Gedenkfeier im Dom am Nachmittag, sind die Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

Zum Gedenken der Opfer findet um 15.30 Uhr ein Gottesdienst im Dom statt. Da nur begrenzt Platz zur Verfügung steht, ist die Feier größtenteils für die Angehörigen der Opfer und der Rettungsdienste sowie offizielle Vertreter gedacht. Auch Ministerpräsident Markus Söder wird anwesend sein. Wer an der Feier teilnehmen will, kann den Gottesdienst im Livestream auf der Homepage des Bistums verfolgen.

Oberbürgermeister Christian Schuchardt ruft zu einem stillen Sonntag in der Stadt auf. "Es gibt viel, was wir nun verarbeiten müssen, ein wenig Stille wird uns dabei helfen", so Schuchardt. Der Oberbürgermeister äußerte außerdem seine Sorge, dass die Tat politisch instrumentalisiert werden könnte, da der Täter einen Migrationshintergrund hat. "Wir brauchen eine umfassende Aufklärung darüber, was aus welchen Motiven passiert ist. Das sind wir den Opfern schuldig, den Helden, die sich gestern dem Täter in den Weg gestellt haben, und einfach allen, die in unserer Stadt friedlich und ohne jede Spaltung zusammenleben wollen."

Update vom 26.06.2021, 15.30 Uhr: "Ich habe Tote gesehen" - Pressekonferenz zur Tat in Würzburg

Bei der Messerattacke von Würzburg sind drei Frauen in einem Kaufhaus getötet worden. Das sagte Unterfrankens Polizeipräsident Gerhard Kallert am Samstag (26. Juni 2021) in Würzburg bei einer Pressekonferenz zur Tat. Der Verdächtige habe sich unmittelbar vor der Attacke in dem Geschäft nach Messern erkundigt, sich eines aus einer Auslage geschnappt, sofort auf eine Frau eingestochen und sie tödlich verletzt. Hier ergänzt die Polizei am Samstagabend, dass es sich bei der Frau nicht um eine Verkäuferin des Geschäftes gehandelt hat, auch wenn die Frau von Beruf eine Verkäuferin war. Anschließend tötete der Mann nach bisherigen Erkenntnissen dort zwei weitere Frauen. Danach griff er weitere Menschen in einer Bank und auf der Straße an.

"Ich habe Verletzte gesehen, ich habe Tote gesehen", sagte Kallert. Er bedankte sich unter anderem bei Bürgern, die durch das Verbrechen in eine Extremsituation geraten seien und mitgeholfen hätten, den Täter in eine Gasse zu treiben. Das Motiv für die tödliche Messerattacke von Würzburg am Freitag ist noch immer nicht vollends geklärt. Es müsse jetzt ermittelt werden, inwiefern die Psyche des 24 Jahre alten Somaliers eine Rolle gespielt habe und inwiefern islamistische Einstellungen zur Tat beigetragen hätten, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Die Ermittler gingen weiter davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.

Von den mindestens fünf Schwerverletzten des Messerangriffs kämpfen nach Herrmanns Angaben immer noch mehrere Menschen um ihr Leben. Er hoffe und bete, dass diejenigen, die in Lebensgefahr seien, wieder genesen könnten. Bei den Opfern der Messerattacke handelt es sich überwiegend um Frauen. Wie die Polizei erklärte, sind neben den drei Getöteten auch die meisten Verletzten weiblich.

Ob der mutmaßliche Täter bewusst Frauen als Opfer ausgewählt hatte, sei hingegen noch nicht bekannt und müsse noch ermittelt werden. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand könne es sich auch um einen Zufall handeln.

Ermittler haben unterdessen im Obdachlosenheim, in dem der mutmaßliche Messerangreifer zuletzt lebte, Hassbotschaften gefunden. Das sagte der Leitende Kriminaldirektor Armin Kühnert am Samstag in Würzburg. Das Material sei sichergestellt, aber noch nicht ausgewertet worden. Auch Nachrichten auf einem entdeckten Handy müssten noch untersucht werden, was wegen der dabei genutzten Fremdsprache etwas dauere.

Update vom 26.06.2021, 15.20 Uhr: Anwalt des Täters äußert sich

Nach der Messerattacke mit drei Toten in Würzburg ist Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Dieser laute auf dreifachen Mord und sechsfachen versuchten Mord, sagte der Pflichtverteidiger des verdächtigen Somaliers, Hanjo Schrepfer, am Samstag (26. Juni 2021) in Würzburg. Sein Mandant solle noch am Samstag in ein Gefängnis in Untersuchungshaft überstellt werden. Er sei haftfähig trotz einer Beinschussverletzung.

Nach Gesprächen mit dem 24-Jährigen könne er bisher kein islamistisches Motiv erkennen. "Offiziell hat er sich noch nicht zur Sache eingelassen", sagte Schrepfer. Der Somalier soll am Freitagnachmittag (25. Juni 2021) in der Würzburger Innenstadt grundlos auf ihm unbekannten Menschen eingestochen haben. Bislang ist unklar, ob der zuvor psychisch auffällige Mann aus islamistischen Motiven handelte oder während der Bluttat verwirrt war. Aus Sicherheitskreisen hieß es am Samstag, der junge Mann habe bei seiner Vernehmung eine Äußerung gemacht, die auf religiösen Fanatismus schließen lasse. Hinweise auf Kontakte zu militanten Salafisten gibt es dem Vernehmen nach bisher jedoch nicht.

Update vom 26.06.2021, 14.45 Uhr: Zwei Personen noch immer in Lebensgefahr - Notfall-Hotline eingerichtet

Alle fünf Personen, die bei dem Messerangriff in Würzburg schwer verletzt wurden, befinden sich weiterhin in verschiedenen Krankenhäusern. Zwei der fünf Menschen schweben noch immer in Lebensgefahr, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Samstag (26. Juni 2021) berichtet.

Die Polizei ist mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei und den Zentralen Diensten weiterhin in der Würzburger Innenstadt präsent. Im Fokus stehe aktuell den Menschen in der Stadt ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln und ansprechbar für Bürgerinnen und Bürger zu sein, heißt es.

Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Malteser Würzburg weisen auf ihrer Facebookseite daraufhin, dass für betroffene Menschen eine Notfall-Hotline eingerichtet wurde.

"Die Hotline ist von 8:00 bis 23:00 mit psychologisch geschultem Personal besetzt. Die Hotline ist unter der 0800 655 300 zu erreichen", heißt es.

Update vom 26.06.2021, 11.00 Uhr: Was bisher zum Messerangriff in Würzburg bekannt ist

Am Morgen nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg haben Polizisten einen der Tatorte weiter abgeriegelt. An der Fassade des betroffenen Geschäfts legten Menschen Blumen nieder und stellten Kerzen auf. Die Läden und Cafés in unmittelbarer Nähe hatten aber geöffnet, wie Augenzeugen berichteten.

Wieso ein 24 Jahre alter Somalier am Vortag (25.06.2021) offensichtlich grundlos Passanten attackiert und drei Menschen getötet hatte, war auch am Samstagvormittag noch ungeklärt. Der Mann liegt nach einem Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzt in einem Krankenhaus der Stadt. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren.

Die Ermittler planen, am Nachmittag die Öffentlichkeit über weitere Einzelheiten zu unterrichten. Unklar ist etwa, ob dem Tatverdächtigen bereits ein Haftbefehl eröffnet wurde und ob er in ein Gefängnis verlegt werden kann. In der Würzburger Innenstadt ist die Polizei mit starker Kräften präsent. Gefahr besteht keine mehr, es soll jedoch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für Bayern Trauerbeflaggung angekündigt. "Die Ereignisse sind unfassbar und schockierend", sagte er am Samstag in Nürnberg. Bayern trauere um die Opfer. "Wir bangen, beten und hoffen mit den Verletzten und den Angehörigen."

Der Verdächtige soll seit etwa fünf Jahren in Deutschland sein, er lebte zuletzt in Würzburg in einer Obdachlosenunterkunft. Der Mann war laut Ermittlern in psychiatrischer Behandlung. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erhielt der Somalier subsidiären Schutz.

Update vom 25.06.2021, 22.51 Uhr: Mindestens zwei weitere Personen lebensgefährlich verletzt

Bei der Messerattacke von Würzburg sind neben den drei getöteten Menschen mindestens zwei weitere Angegriffene lebensgefährlich verletzt worden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte am Abend, es sei nicht klar, ob alle der Schwerstverletzten überleben würden.

Insgesamt seien fünf Menschen schwerstverletzt worden, darüber hinaus habe es weitere Verletzte gegeben. "Wir müssen jetzt hoffen und beten, dass die Schwerstverletzten überleben", sagte er. Zur Identität der Opfer machte er keine Angaben.

Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, wurde ein Hinweis- und Bürgertelefon eingerichtet. Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 / 3 00 00 50 werden ab sofort Zeugenhinweise und Anrufe besorgter Bürger entgegengenommen.

Update vom 25.06.2021, 22.42 Uhr: Landrat sagt "Gewalt darf keinen Platz in der Gesellschaft einnehmen"

Landrat Thomas Eberth zeigt sich tief erschüttert über diese Nachricht: "Voller Entsetzen blicken wir nach Würzburg. Diese Bluttat ist grausam, menschenverachtend und schrecklich. Gewalt, Terror und Hass können und werden nie akzeptiert werden. Unser Mitgefühl ist bei den Opfern und deren Familien", sagt Eberth.

Er bedankt sich ganz besonders bei allen Hilfskräften, die an diesem Abend im Einsatz waren – bei Sanitäter:innen, Feuerwehrfrauen und –männern, Polizist:innen, bei Mitarbeiter:innen in den Krankenhäusern und Seelsorger:innen. Zudem dankt er allen Bürger:innen, die sich dem mutmaßlichen Angreifer entschlossen entgegenstellten und auf diese Weise noch Schlimmeres verhindern konnten.

"Wir beten und hoffen, dass die Verletzten bald wieder genesen sind. Der Landkreis Würzburg steht allen Angehörigen bei", betont Landrat Eberth.

Update vom 25.06.2021,22.40 Uhr: Polizei vernimmt Zeugen, wertet Überwachungskameras aus

Derzeit laufen umfangreiche Ermittlungen. Zeugen werden vernommen und Bilder von Überwachungskameras ausgewertet. Die unterfränkische Polizei bittet darum, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen. Vielmehr sollte gefertigtes Video- und Bildmaterial den Ermittlern auf einem eigens eingerichteten Medien-Upload-Portal zur Verfügung gestellt werden.

Update vom 25.06.2021, 22.33 Uhr: Es gibt eine Notfall-Hotline

Nach der tragischen Gewalttat in Würzburg wird für betroffene Personen eine Notfall-Hotline geschaltet. Darüber hinaus stehen mobile Betreuungsteams bereit. Die Telefonnummer lautet 0800 655 3000. Das gab die Stadt Würzburg bekannt.

Die Hotline ist von 8 Uhr bis 23 Uhr geschaltet und bietet eine Beratung mit psychologisch geschultem Personal. Außerhalb der Zeiten können sich betroffene Personen bei der Integrierten Leitstelle unter 0931/19222 melden. Handelt es sich um einen akuten medizinischen Notfall bitte umgehend die Notrufnummer 112 wählen.

Update vom 25.06.2021, 22.27 Uhr: Täter und Opfer kannten sich wohl nicht

Der Verdächtige der Messerattacke von Würzburg hat seine Opfer nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht gekannt. "Dem Sachstand nach bestand keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfern", teilten die Beamten am Freitagabend mit. Der Verdächtige aus Somalia lebte demnach in einer Obdachlosenunterkunft in Würzburg. Er sei durch einen gezielten Schuss aus einer Polizeiwaffe am Oberschenkel verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht.

Das Motiv des Mannes sei noch unklar. Zeugen zufolge soll er während der Tat in der Würzburger Innenstadt "Allahu Akbar" (deutsch: Gott ist groß) gerufen haben. Ein islamistisches Motiv werde daher geprüft.

Update vom 25.06.2021, 22.18 Uhr: Videos zeigen, wie mutig sich die Würzburger verhielten

Vor der Festnahme filmen Passanten den Verdächtigen. Kurze Videos verbreiten sich vor allem in sozialen Netzwerken. Ein unbekannter Mann in blauem T-Shirt versucht, den Angreifer mit einem Besen zu überwältigen. Andere haben sich Holzstühle geschnappt - womöglich zur Verteidigung oder um den Täter in Schach zu halten. Ein Mann wirft eine Tasche in Richtung des 24-Jährigen, der zeitweise etwas verloren wirkt.

Oberbürgermeister Schuchardt ist beeindruckt von den couragierten Bürgerinnen und Bürgern. Er finde es unglaublich, dass diese Menschen so engagiert gehandelt und ihr eigenes Leben gefährdet hätten, sagt er.

Der Verdächtige trägt einen beige-braunen Pullover und eine dunkle Hose. Als er in einer Seitengasse verschwindet, laufen viele Passanten ihm hinterher. Man hört Polizeisirenen, ein Mann in einem roten Shirt winkt den Beamten zu und weist ihnen den Weg. Das Polizeiauto verschwindet in der Gasse. Wo genau die Beamten schließlich den Verdächtigen stoppen, der auf den Szenen mit Corona-Schutzmaske zu sehen ist, bleibt zunächst unklar. Die kurzen Filme decken sich mit der Beschreibung von Augenzeugen.

"Wir müssen jetzt hoffen und beten, dass die Schwerstverletzten überleben", meint Herrmann am Abend.

Update vom 25.06.2021, 21.42 Uhr: Täter war der Polizei bereits vor der Tat bekannt

Der Verdächtige der Messerattacke von Würzburg mit drei Toten war der Polizei bereits vor der Tat am Freitag bekannt. Das sagte Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) am Abend in Würzburg. Der 24-Jährige sei polizeiauffällig geworden; weswegen, blieb zunächst unklar.

Schuchardt zeigte sich sehr betroffen über dieses "schreckliche Verbrechen". Zahlreiche couragierte Bürgerinnen und Bürger hätten sich dem Mann in den Weg gestellt und versucht, ihn zu stoppen. Er finde es unglaublich, dass diese Menschen so engagiert gehandelt und ihr eigenes Leben gefährdet hätten.

Update vom 25.06.2021, 21.37 Uhr: Täter nicht wegen Islamismus bekannt

Der Verdächtige der Messerattacke von Würzburg mit drei Toten und fünf Verletzten ist nach Angaben der Ermittler nicht wegen Straftaten polizeibekannt, die "Richtung Islamismus bisher hindeuten". Das sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend in der Mainstadt. "Wir müssen natürliche alle Erkenntnisse zusammentragen, die es irgendwo gibt." Das werde einige Zeit dauern. Der Verdächtige habe bei den Ermittlern kurze Angaben gemacht. Was genau der 24-jährige Somalier sagte, blieb zunächst unklar.

Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) sagte, der Verdächtige habe einen Migrationshintergrund, sei seit fünf Jahren im Land und in psychiatrischer Behandlung gewesen.

Update vom 25.06.2021, 21.16 Uhr: kleiner Junge verletzt, Vater wahrscheinlich getötet

Bei der Messerattacke von Würzburg ist nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann auch ein kleiner Junge verletzt worden. Sein Vater sei wahrscheinlich getötet worden, sagte der CSU-Politiker am Freitag vor Ort in Würzburg. Bei der Attacke wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur drei Menschen getötet und fünf verletzt. Ein tatverdächtiger 24 Jahre alte Somalier wurde festgenommen und durch Schusswaffengebrauch der Polizei verletzt.

Update vom 25.06.2021, 21.10 Uhr: Täter war barfuß, hatte ein langes Messer

Schreie, Polizeisirenen, Passanten in Angst: Die Szenen, die im Internet in kleinen Videosequenzen zu sehen sind, lassen erschaudern. Ein Mann taumelt am Freitagnachmittag durch die Würzburger Innenstadt. Er ist barfuß, in der linken Hand hat er ein langes Messer. Mit diesem soll er zuvor wahllos auf Passanten eingestochen haben.

Drei Menschen sind nach Polizeiangaben tot, es gibt "mehrere zum Teil schwer verletzte Personen, die im Krankenhaus behandelt werden", sagt ein Polizeisprecher mehr als drei Stunden später.

Update vom 25.06.2021, 20.58 Uhr: Mann war in psychiatrischer Behandlung

Der Verdächtige der Messerattacke von Würzburg mit drei Toten war in psychiatrischer Behandlung. Das sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in Würzburg.

Update vom 25.06.2021, 20.49 Uhr: Würzburger Bischof dankt Einsatzkräften

Der Würzburger Bischof Franz Jung teilt mit: "Ich bin zutiefst erschüttert über diese abscheuliche Gewalttat. Im Gebet bin ich mit den Opfern und deren Angehörigen verbunden. Ich denke in diesen Stunden an Polizei und Rettungskräfte und danke ihnen für ihren Einsatz in dieser extremen Herausforderung. Bitten wir Gott um Frieden in unserer Stadt Würzburg und in unserer Gesellschaft."

Update vom 25.06.2021, 20.44 Uhr: Söder äußert sich zu Würzburg

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Nachricht von Toten und Verletzten bei einer Messerattacke am Freitag in Würzburg als entsetzlich und schockierend bezeichnet. "Wir trauern mit den Opfern und ihren Familien", schrieb der CSU-Politiker auf Twitter und fügte hinzu: "Wir bangen und hoffen mit den Verletzten." Söder dankte der Polizei für ihr rasches Eingreifen.

Update vom 25.06.2021, 20.38 Uhr: Innenminister Joachim Hermann bezieht sich auf Zeugenaussage - wurde "Allahu akbar" gerufen?

Der bayerische Innenminister Joachim Hermann spricht über die Bluttat in Würzburg. Er sagt, ein Zeuge habe berichtet, dass "Allahu akbar" gerufen worden sei. Diese Information ist aber bisher noch nicht von der Polizei bestätigt worden.

Update vom 25.06.2021, 20.21 Uhr: 24-jähriger Somalier tötet drei Menschen

Die Polizei gab über Twitter bekannt: Durch den Angriff eines 24-jährigen Somalier kamen drei Menschen zu Tode, weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Der in Würzburg wohnende Mann wurde durch eine Polizeikugel getroffen, befindet sich aber außer Lebensgefahr.

Update vom 25.06.2021, 20.10 Uhr: Drei Tote und fünf Verletzte bei Messerattacke laut dpa

Bei der Messerattacke in Würzburg sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur drei Menschen getötet und fünf Menschen verletzt worden. Die Bild-Zeitung spricht von sechs Verletzten. Die Polizei hat schriftlich noch keine genauen Zahlen der Verletzten bekannt gegeben.

Update vom 25.06.2021, 19.36 Uhr: Videos auf Twitter und in den sozialen Netzwerken

Auf Twitter und in den sozialen Netzwerken sind Videos geteilt worden, die den mutmaßlichen Täter zeigen. Diese sind nicht bestätigt. Die Polizei weist daraufhin, keine Bilder oder Videos zu teilen und die Privatsphäre der Opfer und Menschen nicht zu verletzen.

Update vom 25.06.2021, 19.18 Uhr: Polizei bestätigt Messerangriff auf Barbarossaplatz

Nun gab es eine erste offizielle Mitteilung der Polizei: Am späten Freitagnachmittag (25.06.2021) gegen 17 Uhr erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Messerangriff am Barbarossaplatz. Nach aktuellen Erkenntnissen gibt es einige Verletzte und auch Todesopfer. Der Angreifer wurde nach polizeilichen Schusswaffengebrauch überwältigt. Hinweise auf weitere Täter gibt es nicht. Die Polizei ist mit starken Kräften in der Innenstadt präsent. Es besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung.

Update vom 25.06.2021, 18.45 Uhr: Polizei meldet die Festnahme eines Tatverdächtigen

Auf Twitter hat die Polizei Unterfranken gemeldet: "Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen." Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung! Bitte haltet euch mit Mutmaßungen zurück - weitere Informationen folgen"

Update vom 25.06.2021, 17.30 Uhr: Großeinsatz in Würzburg

Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in der Würzburger Innenstadt. Bereiche um den Barbarossaplatz sind gesperrt.

Um 17.28 Uhr meldete die Polizei mehrere Verletzte. Laut der Meldung um 17.28 Uhr bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung.

Größerer Polizeieinsatz in der Würzburger Innenstadt

Die Polizei hat trotz Nachfrage noch keine weiteren offiziellen Angaben gemacht. Weitere Informationen folgen.