Am frühen Samstagmorgen (29. Mai 2021) ist es in Würzburg in der Juliuspromenade zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Gruppen gekommen, wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in einer Pressemitteilung berichtet.

Eine siebenköpfige Gruppe junger Männer geriet dabei gegen Mitternacht zunächst mit vier unbekannten Männern in einen verbalen Streit. Dieser führte dazu, dass die vier Männer etwa zehn bis 15 weitere Unterstützer hinzuriefen.

27-Jähriger von großer Gruppe verprügelt: Haupttäter gesucht

Die verbale Auseinandersetzung gipfelte in einer Massenschlägerei, bei der die nun größere Gruppe auf einen 27-Jährigen der siebenköpfigen Gruppe einschlug, bis dieser zu Boden ging.

Als nun weitere auf ihn einschlagen wollten, griff ein ebenfalls 27-Jähriger ein und wurde daraufhin auch attackiert. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Schönbornstraße.

Lediglich der Haupttäter konnte wie folgt beschrieben werden:

etwa 18 Jahre alt

circa 1 Meter 80 Zentimeter groß

schlank

blonde Haare mit Mittelscheitel

Die beiden Geschädigten wurden glücklicherweise zwar nur leicht verletzt, dennoch musste einer von ihnen in einer Würzburger Klinik behandlet werden.

