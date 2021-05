Gewalt am Grünen Markt: Bamberger Kriminalpolizei sucht Zeugen. Am Grünen Markt in der Bamberger Innenstadt ist es am frühen Samstagmorgen (29. Mai 2021) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Die Bamberger Kripo ermittelt wegen versuchten Totschlags und bittet um Hinweise von Zeugen.

Wie das Präsidium mitteilt, kam es gegen 0.40 Uhr zu einer Schlägerei zwischen etwa 14 Personen in der Bamberger Innenstadt. In deren Verlauf wurde ein 19-Jähriger niedergeschlagen. Ein bislang Unbekannter trat anschließend mit dem Fuß gegen seinen Kopf. Der junge Mann musste zur Versorgung seiner Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus transportiert werden.

Prügelei in Bamberg fordert mehrere Verletzte

Alle anderen Beteiligten waren bei Eintreffen der Polizisten bereits geflüchtet. Zwei weitere Personen, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren und Verletzungen davon trugen, begaben sich selbständig ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Bamberg hat dem Polizeipräsidium Oberfranken zufolge die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die die Auseinandersetzung zwischen den Personen am Grünen Markt beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

