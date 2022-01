Ostheim vor 36 Minuten

Silvester-Böller

Böller fliegt in Nachbars Garten: Hecke geht in Flammen auf - Feuer droht auf Dachstuhl überzugreifen

In Ostheim ist an Silvester kurz nach Mitternacht ein Böller in die Hecke eines Nachbarn geflogen. Ein Feuer brach aus und drohte auf den Dachstuhl des Hauses überzugreifen.