Die Aufnahmen einer Wildkamera haben in Lebenhan (Kreis Rhön-Grabfeld) für Unruhe gesorgt. Ein Jagdpächter hatte seine Kamera in einem Waldstück aufgestellt, und das Geschehen in der Nacht von Montag (04. September 2023) auf Dienstag offenbar zufällig gefilmt.

Bei der Sichtung seiner Aufnahmen machte er eine "verdächtige Wahrnehmung", wie die Polizei Bad Neustadt berichtet. Das Videomaterial zeigte eine Person, die eine Langwaffe mit sich trug und sich in dem Revier aufhielt.

Mann mit Waffe nachts im Wald unterwegs - Polizei gibt Entwarnung

Der Jagdpächter informierte die Polizei über die beunruhigenden Aufnahmen.

Die konnte schnell Entwarnung geben: Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Person um einen Soldaten handelte. In dem besagten Zeitraum befanden sich laut Polizeiangaben "mehrere Soldaten der Bundeswehrkaserne Wildflecken [aus dem benachbarten Landkreis Bad Kissingen, Anm. d. Red.] wegen einer Einzelkämpferausbildung in dem Waldstück" - also kein Grund zur Beunruhigung.

Vorschaubild: © Military_Material/Pixabay