Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Montagabend (12. Oktober 2020) auf Nachfrage von inFranken.de mitteilte, ist am Montagnachmittag eine 46-jährige Frau in Nürnberg Opfer eines Gewaltdelikts geworden und dabei ums Leben gekommen.

Gegen 14 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein - in einer Wohnung in der Platenstraße waren Schreie zu hören. Die wenig später eintreffende Polizeistreife fand die 46-Jährige leblos in der Wohnung.

52-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Die Beamten nahmen vor Ort widerstandslos einen 52-jährigen Tatverdächtigen fest.

Nach dem jetzigen Stand deutet alles darauf hin, dass es sich bei dem Tötungsdelikt um eine Beziehungstat handelt. Die Nürnberger Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.