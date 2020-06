Tierheim Hersbruck: Neuer Hinweis zu totem Kater

Hund fand Tier unter Müllsäcken begraben

Herrchen berichtet von wegfahrendem Auto

Verdächtiges Auto gesehen: "Der Erstfinder hat sich noch einmal bei uns gemeldet und von einem Auto berichtet, das in der Nähe des Fundorts stand. Als er kurze Zeit später, nach dem Gassi gehen, zurückkam, war das Auto verschwunden und sein Hund schlug an", so Ronja Pfaffenberger, die stellvertretende Leiterin des Tierheims Hersbruck am Mittwoch (10. Juni 2020). "Ansonsten tappen wir im Moment aber noch komplett im Dunkeln."

Am Freitag hatte der Hundebesitzer den verstorbenen Kater neben einer Mülltonne in Speikern gefunden. Das Tier war mit Müllsäcken bedeckt. Das Tierheim Hersbruck sucht den unbekannten Besitzer.