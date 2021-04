Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) erneuert von Montag bis Mittwoch, 3. bis 5. Mai 2021, die Memminger Straße an der Einmündung zur Kemptener Straße. Die Zufahrt in den Ortsteil Gaulnhofen kann in dieser Zeit nur über die Kaufbeurer Straße erfolgen, ebenso die Ausfahrt. Die Kemptener Straße selbst ist von den Arbeiten

nicht betroffen, hier gibt es keine Einschränkungen für den Durchgangsverkehr.

Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle auf dem südlichen Gehweg der Memminger Straße durchgängig passieren, ebenso Radfahrerinnen und Radfahrer schiebenderweise.

Im Zuge des regulären Straßenunterhalts bekommen die Fahrbahn und der nördliche Gehweg in diesem Abschnitt eine neue Asphaltdeckschicht. Zudem werden die Schächte und Schieber erneuert.