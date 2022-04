Der Biergarten "Hosa-Gärtla" in Schwabach hatte eine Spendenaktion organisiert. Am Ostermontag (18. April 2022) durften ukrainische Geflüchtete dort eine kostenlose Mahlzeit genießen. Gastwirtin Thi Thu Ha Nguyen, die diese Aktion ins Leben gerufen hat, hatte selbst nur mit 100 Gästen geplant.

Doch es kamen letztlich 180 Geflüchtete in ihren Biergarten. "Das waren 80 mehr als geplant. Mit so vielen habe ich nicht gerechnet", berichtet die Gastwirtin inFranken.de. Zwischen 14 Uhr und 17 Uhr durften sich die ukrainischen Gäste im Biergarten eine kostenlose Mahlzeit aussuchen.

"Es sind einige Tränen geflossen": 180 Geflüchtete dankbar über Oster-Aktion in Schwabach

Wenngleich es fast doppelt so viele Gäste waren wie erwartet, war die Aktion laut Nguyen "ein voller Erfolg". "Als ich das Leid gesehen habe, konnte ich nicht anders, als zu helfen", berichtet sie. Mit Bussen gelangten die Ukrainer und Ukrainerinnen schließlich in den Biergarten. Unter den Geflüchteten seien sowohl Erwachsene als auch Kinder gewesen, so die Wirtin.

"Jeder hat mal alles probiert", berichtet Nguyen. "Leider hatte ich nicht so viel Zeit, mich mit den Menschen zu unterhalten, wir hatten in der Küche viel zu tun", erklärte sie. "Aber es gab einige, die mir weinend in den Arm gefallen sind und sich bedankt haben, da sind einige Tränen geflossen", so die Gastwirtin weiter.

Auch der Oberbürgermeister Schwabachs, Peter Reiß (SPD), besuchte die ukrainischen Geflüchteten im Biergarten. Ebenfalls war ein Dolmetscher vor Ort, der den ukrainischen Gästen die Speisekarte übersetzte. Ob sie so eine Aktion wiederholen möchte, lässt die Biergarten-Wirtin noch offen. "Ich sage nicht nein, aber möchte noch abwarten. Es hat mich dennoch gefreut, die Menschen so glücklich zu sehen", berichtet sie.