Schwabacher Schüler müssen daheim bleiben: Für die Stadt Schwabach liegt am Freitag, 9. April, die 7-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 129,3. Das bedeutet: In der Woche von 12. bis einschließlich 16. April findet in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulen, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie in Abschlussklassen Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Andernfalls findet Wechselunterricht statt. An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt.

Die Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und organisierten Spielgruppen bleiben wie in den vergangenen Wochen geschlossen, eine Notbetreuung ist weiterhin möglich.

Laut der geltenden Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, entscheidet die 7-Tages-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut jeweils freitags über die Öffnung von Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege. Die Regelung gilt dann jeweils für die auf den Freitag folgende Woche.