Röthenbach: 38-Jährige bietet kostenlose Termine zum Haareschneiden an - im Mehrgenerationenhaus

"Nur für die Menschen gedacht, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen" - Friseurin äußert sich

- Friseurin äußert sich "Ein Stück Lebensqualität zurückgeben": Das ist der nächste Termin der monatlichen Aktion

Melanie Görg ist mobile Friseurin, zu ihrer Kundschaft zählen viele junge Menschen, aber auch Bewohner des Karl-Heller-Stifts in Röthenbach und des Wohnheims der Lebenshilfe in Lauf, erklärt sie. Seit einiger Zeit biete die 38-Jährige, die unter dem Namen "Hair&Soul" firmiert, hilfsbedürftigen Menschen kostenlose Haarschnitte im Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land an: "Ich brauche bloß einen Stuhl, einen Umhang, meinen Friseurkoffer, einen Kamm, eine Schere, einen Spiegel, einen Föhn und ein bisschen Musik, mehr nicht." Im Gespräch mit inFranken.de erklärt sie, wie diese Idee zustande kam und, wann der nächste kostenfreie Termin in der Sozialeinrichtung ist.

Friseurin aus Röthenbach arbeitet ehrenamtlich im Mehrgenerationenhaus: "Kann das Gefühl nicht beschreiben"

"Ich kam auf die Idee, da ja alles teurer und teurer wird", berichtet Görg. Die Menschen müssten in Anbetracht der aktuellen Lage sorgsam mit ihrem Geld umgehen und verzichten deshalb im Zweifel auf den Friseurbesuch: "Bevor ich kein Essen im Kühlschrank habe, spare ich am Luxus. Aber ich finde, das gehört zur Körperhygiene dazu", so die 38-Jährige. Seit September 2022 wolle sie deshalb Hilfsbedürftige mit kostenlosen Haarschnitten unterstützen: "Ich möchte Menschen etwas Gutes tun, ihnen ein Stück Lebensqualität zurückgeben. Mich erfreut es, dass Menschen sich daran erfreuen, was ich tue."

Sowohl Erwachsene als auch Kinder seien bereits zu den kostenlosen Terminen im Mehrgenerationenhaus erschienen. Görg schneide deren Haare nicht nur, sondern frisiere sie auch. Färben tue die Friseurin bei den ehrenamtlichen Terminen jedoch nicht, da die Materialkosten zu hoch seien. Die Stylingprodukte bezahle sie aus eigener Tasche. Für Kinder mache sie allerdings eine Ausnahme: "Die bekommen auch mal eine Farbsträhne." Zudem betont die 38-Jährige, dass die Kundschaft mit bereits gewaschenen Haaren kommen solle. Das Angebot der Friseurin werde bislang sehr gut angenommen: "Es kommen auch Menschen kurz vor einem Vorstellungsgespräch, die schnell noch einen Haarschnitt benötigen."

Bislang habe die Röthenbacherin viel positives Feedback zu ihrer monatlichen Aktion erhalten: "Alle sind mir so unendlich dankbar, ich kann das Gefühl nicht beschreiben, es ist was Besonderes. Mich berührt das sehr." Die Hilfsbedürftigen müssten keine Termine vereinbaren, sondern können einfach im Mehrgenerationenhaus vorbeikommen. Eine Sache sei Görg jedoch sehr wichtig: "Dass mir die Bedürftigen einen Ausweis zeigen, der ihre Lage bestätigt, denn diese Aktion ist wirklich nur für die Menschen gedacht, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen." Das nächste kostenlose Haareschneiden biete die Friseurin am Samstag, 25. Februar 2023, von 14 bis 17 Uhr an.

