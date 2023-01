Tierheim Nürnberg: Welpen aus illegalem Hundetransport können vermittelt werden

Einstige Tierbabys müssen nicht mehr zurück zu Händlern : "endlich Gewissheit"

"Hier braucht es eine gesetzliche Grundlage" : Tierheim-Präsidentin appelliert an Politik

: Tierheim-Präsidentin appelliert an Politik "Braucht sich niemand bewerben": Leiterin äußert sich - alle Hunde haben Interessenten

Im März 2021 sei dank "aufmerksamer" Polizisten und einer Autobahnsperrung mitten in Nürnberg ein illegaler Tiertransport mit 101 Welpen gestoppt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Tierheims Nürnberg. Die Tierbabys seien damals etwa sechs bis elf Wochen alt gewesen, alle hätten Durchfall, Darmparasiten und "zahlreiche Probleme, die aus der schlechten Zucht herrührten", wie Zahnfehlstellungen und Atemprobleme, gehabt. Zwei Hunde hätten es leider nicht geschafft und seien mittlerweile verstorben. Die restlichen 99 Tiere haben auf Pflegestellen untergebracht werden können. "Nach einem lang andauernden Rechtsstreit ist jetzt endlich sicher - die Welpen können auf ihren Pflegestellen verbleiben", verkündet nun die Organisation.

Tierheim Nürnberg mit guten Nachrichten: "Welpen müssen nicht zurück zu den Händlern" - Vermittlung nach fast zwei Jahren endlich möglich

"Nach fast zwei Jahren ist es endlich Gewissheit - die Welpen aus dem großen illegalen Transport vom März 2021 müssen nicht zurück zu den Händlern", berichtet das Tierheim Nürnberg. Die Pflegestellen, in denen sich die Hunde seit knapp zwei Jahren befinden, seien bereits so ausgewählt, dass sie sie übernehmen würden, sobald die rechtlichen Fragen geklärt seien. "Jetzt erfolgen noch Nachkontrollen und dann kann die endgültige Vermittlung stattfinden", freuen sich die Tierschützer. Leiterin Tanja Schnabel betont im Gespräch mit inFranken.de: "Es braucht sich niemand bewerben, die fast zweijährigen Hunde haben ihre festen Interessenten, es geht nur noch um den Eigentumsübergang."

Tierheim-Präsidentin Dagmar Wöhrl sei vor allem den Pflegestellen sehr dankbar: "Die Familien haben sich aufopferungsvoll um die Welpen gekümmert, immer in dem Wissen, dass die Welpenhändler sie noch zurückfordern. Das ist nicht selbstverständlich und wir sind diesen Familien unglaublich dankbar. Theoretisch hätten die Welpen ohne sie fast zwei Jahre im Tierheim verbringen müssen." Dennoch dürfe dieses Prozedere nicht der Normalzustand bleiben, heißt es in der Pressemitteilung.

"Gewissenlose Welpenhändler karren schutzlose Hundebabys quer durch Europa, die Tierheime päppeln die teilweise todkranken Tiere auf, und müssen dann bangen, ob sie die Welpen wieder an die Vermehrer zurückgeben müssen", so das Tierheim Nürnberg. Dagmar Wöhrl fordere die Politik zum Handeln auf: "Sobald illegal eingeführte Tiere aufgegriffen werden, muss automatisch das Eigentum an den Tieren entzogen werden. Hier braucht es eine gesetzliche Grundlage."

