"Geenos" in Nürnberg : "WON"-Geschäftsführer eröffnet Snackbar mitten in Klamottengeschäft Wöhrl

: "WON"-Geschäftsführer eröffnet Snackbags und Pizzawraps zwischen Jacken, Shirts und Hosen

DJ Geeno Smith: "Die meisten kennen mich aus dem Nürnberger Nachtleben"

Essen im Klamottenladen: Im Wöhrl in Nürnberg gibt es ab sofort auch eine Snackbar. Der bekannte DJ Geeno Smith hat sich mit seinem "Geenos" nun im U1-Wöhrl in der Nürnberger Innenstadt selbstständig gemacht. "Die meisten kennen mich aus dem Nürnberger Nachtleben", sagt Gunther Göbbel, besser bekannt als Geeno. Im Wöhrl am Ludwigsplatz 12 hat sich der Künstler nun ein zweites Standbein aufgebaut.

"WON-Geschäftsführer eröffnet "Geenos" im Wöhrl: Snackbags im Klamottenladen

Göbbel ist bereits seit vielen Jahren als DJ in Nürnberg bekannt. Seit 2017 ist er außerdem Geschäftsführer des Clubs WON. "Der Club ist aber gerade noch ein großes Fragezeichen", sagt Göbbel und meint damit die anhaltende Corona-Pandemie. Deshalb hat sich der DJ nun ein neues Konzept ausgedacht: "Im Prinzip ist das eine Low-Carb-Pizza", die Göbbel nun im Wöhrl in Nürnberg verkauft.

Göbbel nennt sein Essen "Snackbags": "so coole Taschen mit Pizza und anderen Füllungen." Das sind Weizentortillas mit Pizzafüllung, aber auch andere Beläge sind möglich. "Das falte ich dann zu einer Tasche - das passt auch zum Wöhrl", schmunzelt der DJ. Die Snackbags seien Low-Carb - "einfach, weil wir einen viel dünneren Teig haben und keinen Rand", den Göbbel bei einer richtigen Pizza sowieso immer weglasse.

Neben den Snackbags, die sowohl Pizzawraps als auch andere Füllungen beinhalten sollen, gibt es bei "Geenos" außerdem auch Gebäck von Lalas Süße Sünden und Kaffee, der durch einen extra gekauften 3D-Drucker mit dem Geenos-Logo geschmückt ist. Zwischen 10 Uhr und 20 Uhr hat der Laden mitten im Wöhrl geöffnet - "die Rolltreppe runter, genau zwischen den Rolltreppen", dort ist das "Geenos" zu finden. Wenn man die Snacks nicht mitnehmen möchte, hält der DJ auch bis zu 15 Sitzplätze bereit, damit man die Snackbags auch direkt vor Ort im Wöhrl essen kann.