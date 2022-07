Nürnberg vor 47 Minuten

Ausstellung "Volk Gesundheit Staat"

"Pflege des Volkskörpers" - Wie das Gesundheitsamt der Nazis funktionierte

Am Donnerstag, 14. Juli 2022, hält der Geschichts-Experte Dr. Pascal Metzger in Nürnberg einen Vortrag zur Ausstellung "Volk Gesundheit Staat". Thema des Vortrags ist das Nürnberger Gesundheitsamt in der NS-Zeit.