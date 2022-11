Die Sammelstelle für Gartenabfälle des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg (ASN) in der Andernacher Straße wird modernisiert und ist bis Ende 2023 geschlossen. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, nehme sie daher keine Abfälle an. Gartenabfälle können in der Nähe am Wertstoffhof Haeberleinstraße und an der Gartenabfallsammelstelle Otto-Kraus-Straße abgegeben werden.

Dennoch werde auf dem Gehsteig vor der Baustellenzufahrt zur Sammelstelle in der Andernacher Straße Grüngut abgeladen. Das ist nicht erlaubt und behindere sowohl den Verkehr als auch die für die Modernisierung der Anlage zuständige Baufirma. Der ASN muss den Abfall abtransportieren. So entstünden Kosten, die von den Gebührenzahlern getragen werden müssten.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg bittet dringend darum, die alternativen Abgabemöglichkeiten für den Gartenabfall zu nutzen. So können die Baumaßnahmen planmäßig durchgeführt werden, und die Sammelstelle könne nach der Modernisierung einen verbesserten Service anbieten. Beim Baubeginn, der ursprünglich im Sommer passend zu den gartenabfallstarken Herbstmonaten geplant war, sei es zu Verzögerungen gekommen.

Die Öffnungszeiten der Sammelstelle in der Otto-Kraus-Straße 10 sind bis einschließlich Mittwoch, 14. Dezember, von Dienstag bis Samstag von 10.30 bis 14 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18 Uhr, Sonntag, Montag und Feiertag geschlossen.

Die Winterschließzeit ist von Donnerstag, 15. Dezember, bis Montag, 9. Januar 2023.

Ab Donnerstag, 10. Januar, hat die Sammelstelle in der Otto-Kraus-Straße 10 von Dienstag bis Samstag von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Der Wertstoffhof Haeberleinstraße 7 hat von Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9.30 bis 15 Uhr geöffnet, Sonntag, Montag und Feiertag geschlossen.

Vorschaubild: © Davie Bicker / pixabay.com (Symbolbild)