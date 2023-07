Nürnberg: Skateanlage bekommt neue Beleuchtung - "auch im Winterhalbjahr nutzbar"

Der Werkausschuss des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 26. Juli 2023, den Bau einer Beleuchtungsanlage in der Skateanlage Münchener Straße einstimmig beschlossen. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, wurde die Skateanlage im Mai 2023 eröffnet. Bürgermeister und Erster Sör-Werkleiter Christian Vogel erklärt zur Entscheidung des Werkausschusses: „Die Nutzerinnen und Nutzer haben sich in den zwei Beteiligungsrunden zur Skateanlage ausdrücklich eine zusätzliche Beleuchtung gewünscht. Deshalb hat Sör mit der Verlegung von Leerrohren die baulichen Voraussetzungen dafür bereits mitgeschaffen, sodass wir die Beleuchtung nun installieren können, ohne im Vorfeld erneut aufwändige Erdarbeiten durchzuführen.“

Vorab wurde ein artenschutzrechtliches Gutachten zur Beurteilung der Auswirkungen auf die Insektenfauna sowie auf Fledermäuse erstellt und im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens unter anderem vom Umweltamt geprüft. Die Beleuchtung entspricht in Bezug auf Farbtemperatur, Abstrahlwinkel und Beleuchtungszeiten den artenschutzrechtlichen Vorgaben, die Baugenehmigung ist am 1. Juni 2023 erteilt worden. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Genehmigung sind bestimmte Nutzungszeiten festgelegt: Zwischen 1. Mai und 31. August erfolgt keine Beleuchtung. Vom 1. September bis zum 15. Oktober kann die Anlage bis 21 Uhr beleuchtet werden, vom 16. Oktober bis zum 30. April bis 20 Uhr.

Sportlerinnen und Sportler können bei Nutzung der Anlage die Beleuchtung selbst auf die zum Skaten erforderliche Beleuchtungsstärke anschalten. Nach einer Stunde schaltet sich die Beleuchtungsanlage automatisch aus, kann dann aber erneut eingeschaltet werden.

„Dank der neuen Beleuchtung kann die Skateanlage auch im Winterhalbjahr gut genutzt werden und bietet damit das ganze Jahr über Bewegungsanreize. So wird sie ihrer übergeordneten Bedeutung als Sport- und Freizeitstätte für das gesamte Stadtgebiet besonders gerecht“, sagt Bürgermeister Christian Vogel.

Nach dem positiven Beschluss kann Sör jetzt die konkrete Planung weiterführen. Die neue Anlage soll aus vier Masten mit einer Höhe von jeweils 14 Metern bestehen, die den ganzen Platz ausleuchten. Die Umsetzung ist für 2024 geplant, es muss insbesondere noch der Stromanschluss gelegt werden. Die Kosten für die Beleuchtungsanlage betragen rund 75 000 Euro.