Die Stadt Nürnberg bietet weitere dezentrale Corona-Impfungen ohne Termin in den Stadtteilen an. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, rollt auch der Impfbus wieder.

Bis Samstag, 5. März 2022, macht der Impfbus Station bei Pflanzen-Kölle, Geisseestraße 65. Geimpft wird dort von 10 bis 18.30 Uhr. Jeder Impfling erhält einen Fünf-Euro-Gutschein für Pflanzen-Kölle.

Am Freitag und Samstag, 11. und 12. März, steht der Impfbus vor der Messe Freizeit, Touristik und Garten, Messezentrum 1 (Eingang Mitte). Das Impfteam ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr aktiv. Jeder Impfling erhält eine Freikarte für die aktuelle Freizeit-Messe.

Darüber hinaus findet „Impfen vor Ort“ ohne Termin an folgenden dezentralen Stationen in den Stadtteilen statt:

Im Kinder- und Jugendhaus Glockenhof, Glockenhofstraße 9, gibt es bis Freitag, 4. März, Impfungen. Geimpft wird von 10 bis 18 Uhr, Mittagspause ist von 13 bis 13.30 Uhr. Geimpft werden Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Eine Anmeldung für Kinderimpfungen ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich über die Telefonhotline 09 11 / 14 89 82 45 oder über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern).

Am Donnerstag, 3. März, findet im Mercado-Einkaufszentrum, Äußere Bayreuther Straße 78, ein Familienimpftag statt, bei dem 5- bis 11-Jährige sowie deren älteren Geschwister und Eltern eine Impfung erhalten. Das Team impft von 10 bis 19.30 Uhr, Mittagspause ist von 13 bis 13.30 Uhr. Eine Anmeldung für Kinderimpfungen ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich über die Telefonhotline 09 11 / 14 89 82 45 oder über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern).

Am Samstag, 5. März, ist ein mobiles Impfteam in der Türkisch-Islamischen Gemeinde DITIB in der Kurfürstenstraße 16 aktiv. Das Team impft von 9.30 bis 18 Uhr, Mittagspause ist von 13 bis 13.30 Uhr.

Am Dienstag, 15. März, finden Impfungen bei der Noris-Arbeit (NOA), Siebenkeesstraße 4, statt. Geimpft wird von 10 bis 18 Uhr.

Am Donnerstag, 17. März, können sich Interessierte in der Villa Leon, Schlachthofstraße / Philipp-Koerber-Weg 1, impfen lassen. Geimpft wird von 10 bis 17 Uhr.

„Impfen vor Ort“ gibt es zudem zwei Wochen lang von Montag, 7. März, bis Samstag, 19. März, in der Peterskirche, Regensburger Straße 62. Geimpft wird täglich (außer Sonntag, 13. März) von 9.30 bis 18 Uhr, Mittagspause ist von 13 bis 13.30 Uhr. Am Freitag, 11. März, und am Freitag, 18. März, sind die Nachmittage reserviert für Familienimpfungen. Von 13.30 bis 18 Uhr erhalten hier 5- bis 11-Jährige sowie deren älteren Geschwister und Eltern eine Impfung. Eine Anmeldung für Kinderimpfungen ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich über die Telefonhotline 09 11 / 14 89 82 45 oder über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern).

Auch in den Einkaufszentren Mercado und Franken-Center sind Impfteams aktiv. Im Franken-Center in Langwasser, Glogauer Straße 30- 38, wird montags bis samstags von 9.30 bis 18 Uhr geimpft, Mittagspause ist von 13 bis 13.30 Uhr. Im Mercado-Einkaufszentrum, Äußere Bayreuther Straße 78, impft das Team montags bis samstags von 10 bis 19.30 Uhr, Mittagspause ist von 13 bis 13.30 Uhr.

Bei den dezentralen Impfaktionen werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna verimpft.

Weiterhin feste Impfstellen in Betrieb

Neben den dezentralen Aktionen, bei denen kein Termin nötig ist, sind weiterhin die festen Impfstellen in Betrieb. Diese Impfstellen befinden sich in der Großreuther Straße 115 b (einstige Kfz-Zulassungsstelle), in der Südlichen Fürther Straße 14 (ehemaliges N-Ergie-Kundenzentrum) sowie in der Winklerstraße 22 (Feuerbachsaal der Industrie- und Handelskammer IHK). Die Impfstellen haben von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nötig: online über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) oder über die Telefonhotline 09 11 / 14 89 82 45.

In der Impfstelle Großreuther Straße 115 b gibt es auch ohne Termin eine Impfung: an jedem Öffnungstag vormittags von 9 bis 12 Uhr. Über dieses Zeitfenster an der Großreuther Straße hinaus wird an allen drei festen Impfstellen auch ohne Termin geimpft, wenn es die Kapazität zulässt.

In der Impfstelle Südliche Fürther Straße gibt es jeweils am Samstag Familien-Impftage. Termine für die Kinderimpfungen werden telefonisch unter der Hotline 09 11 / 14 89 82 45 oder über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) vergeben.

Ab Montag, 7. März, gibt es in den festen Impfstellen neben den Impfstoffen von Biontech und Moderna auch den Novavax-Impfstoff. Bereits ab Freitag, 4. März, ist Novavax für Angehörige der priorisierten Gruppen verfügbar.