Nürnberg vor 40 Minuten

Rettung

Tränen vor Glück: Karstadt Langwasser ist gerettet

Die Karstadt-Filiale Langwasser ist gerettet. Am Freitagmorgen herrscht unglaubliche Freude in Nürnberg, 80 Mitarbeiter behalten ihre Arbeitsplätze. Vor Glück brachen einige von ihnen in Tränen aus.