Paukenschlag zum Wochenende: Die Karstadt-Filiale Nürnberg-Lorenzkirche ist gerettet. Dies gab das Presse- und Informationsamt der Stadt Nürnberg am Freitagmorgen (3. Juli 2020) in einer Pressemitteilung bekannt. "Das traditionsreiche Kaufhaus in der Innenstadt wird nach intensiven Gesprächen der Stadtspitze mit der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH i.I. und dem Immobilieneigentümer nicht wie geplant geschlossen", heißt es darin.

Nürnbergs neuer Oberbürgermeister, Marcus König, und Wirtschaftsreferent Michael Fraas stellen um 10.30 Uhr gemeinsam mit Patrick Wahren, Generalbevollmächtigter der Geschäftsführung der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH im Rathaus die Maßnahmen vor, die zur Rettung der Filiale geführt haben.

Nach Protestaktion: Karstadt-Filiale Nürnberg-Lorenzkirche bleibt bestehen

In Nürnberg sollten ursprünglich gleich zwei Karstadt-Filialen geschlossen werden: Die Standorte Lorenzkirche und Langwasser sollten beide dichtgemacht werden. Die Mitarbeiter wehrten sich zuletzt mit einer Protestaktion dagegen.

Deutschlandweit will die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof nach Zugeständnissen der Vermieter sechs Filialen weniger schließen als ursprünglich geplant. Damit stehen noch 56 Warenhäuser vor dem Aus, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Unternehmenskreisen erfuhr.