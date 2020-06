Auch die Betriebsratsvorsitzende des Karstadt Langwasser, Katharina Lorenz, will die Schließung nicht einfach so hinnehmen: "Wir stehen Seite an Seite mit erhobenem Haupt. Wir freuen uns über jede und jeden, die uns in unserem Kampf um den Erhalt unserer Häuser unterstützt".

Schicksale der Mitarbeiter an vorderster Stelle

Selbst die SPD Langwasser ruft dazu auf, sich am Protest zu beteiligen: "Gerne unterstützen wir den Aufruf von ver.di Mittelfranken und bitten um Teilnahme". Jaana Hampel, Gewerkschaftssekretärin von ver.di Mittelfranken betont, dass es in erster Linie um die Schicksale der Kollegen gehe. Deshalb rufen die Gewerkschaften ver.di und NGG sowie die Betriebsratsvorsitzenden gemeinsam dazu auf, eine Menschenkette vor der Filiale vor dem Frankencenter und eine am Karstadt Lorenzkirche zu errichten.

Die Termine lauten wie folgt:

Karstadt Frankencenter: Montag, 29. Juni, 10.30 Uhr; Treffpunkt ist der Seiteneingang gegenüber dem Parkhaus Richtung U-Bahnhaltestelle

Karstadt Lorenzkirche: Dienstag, 30. Juni, 10.30 Uhr; Treffpunkt ist der Eingang Karolinenstraße

