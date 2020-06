Eichenprozessionsspinner: Stadt Nürnberg kämpft mit starkem Befall

Nürnberg leidet unter Eichenprozessionsspinner-Befall: Die lange Trockenheit in diesem Jahr kam dem Eichenprozessionsspinner entgegen und so leidet Nürnberg in diesem Jahr unter einem stärkeren Befall der Raupen als die letzten Jahre.

Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners sind gefährlich. Sie verbreiten sich durch den Wind und können sowohl bei Menschen als auch bei Tieren allergische Reaktionen auslösen.

Prozessionsspinner an vielen Orten in Nürnberg

Der Eichenprozessionsspinner waren dieses Jahr schon Mitte Mai in Nürnberg zu finden. In den vergangenen Jahren breiteten sich die Tiere vor allem Anfang Juni, zu Beginn von Rock im Park, auf dem Festivalgelände am Dutzendteich aus.