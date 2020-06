Nürnberg vor 15 Minuten

Öffentlicher Nahverkehr

365-Euro-Ticket: Hier in Franken könnte es das Schnäppchen-Ticket bald geben

Das 365-Euro-Ticket in Nürnberg ist beschlossene Sache. Bis 2023 soll es das Ticket geben. In welchen anderen Orten in Franken könnte die Fahrkarte bald eingeführt werden?