Nürnberg vor 1 Stunde

Öffentlicher Nahverkehr

Für gesamte Metropolregion: Nürnberg will 365-Euro-Jahresticket für alle einführen

Im öffentlichen Nahverkehr in der Metropolregion Nürnberg soll es künftig ein 365-Euro-Jahresticket für alle geben. Die Stadt nehme dabei eine Vorreiterrolle ein, so Oberbürgermeister Marcus König (CSU) am Mittwoch.