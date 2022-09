"Nürnberg feiert" findet am Freitag (30. September 2022) ab 22 Uhr statt

"Nürnberg feiert" am Freitag (30. September 2022) den Übergang zum neuen Monat Oktober. "Nur einmal Eintritt zahlen und mit 26 Live Acts und DJs in neun Clubs feiern!", kündigen die Veranstalter an. Wir geben dir einen Überblick zu Tickets, Locations und Line-up.

"Nürnberg feiert": diese Clubs, Live Acts und DJs sind dabei

Von 22 bis 5 Uhr soll die "unvergessliche Nacht in der schönsten Stadt der Welt" stattfinden. Fans von HipHop, EDM, den Charts und Techno sollen auf ihre Kosten kommen. "Die Bombe" hat nach ihrem Auszug vom Hallplatz erst am 9. September an einer neuen Adresse aufgemacht und beteiligt sich nach einem gelungenen Neustart an dem Event. Folgende weitere Clubs sind dabei:

Mach1

Nachtkind

Resi Main

Resi Club

Rosi Schulz

G&G

Unrat

Mitte

Schimanski

Das gesamte Line-Up und den Timetable findest du auf der Webseite der Veranstaltung. Diese Acts sind unter anderem dabei:

Harris

Liaze

Frizzo

DJ Rapture

Dr. Rockwell

Dennis Reif

Avaion

Val

Milk & Sugar

Borkhouse

Ein Ticket für alle Acts - so viel zahlst du

Es gibt zwei verschiedene Tickets: Das reguläre Ticket für 18 Euro bietet Zutritt (unter Vorbehalt) zu allen teilnehmenden Clubs während dem Veranstaltungszeitraum. Daneben gibt es 100 limitierte VIP-Tickets für 69 Euro mit verschiedenen Vorteilen.

So etwa der Fast-Lane Zugang zu allen Clubs, Early Check-In zur Ticketakkreditierung ohne Anstehen (21 - 22 Uhr) an der Mach1-Kasse, Zugang zur "Mach1 VIP Welcome Bar Area" (21 - 22 Uhr) oder ein exklusiver Champagner-Begrüßungsdrink im Mach1 (21 - 22 Uhr).

Weitere Informationen zu den Tickets gibt es hier.