"Mit einem besonderen Mix aus Werken des 19. bis 21. Jahrhunderts" lädt das Orchester der Hochschule für Musik Nürnberg an zwei Abenden in seinen hauseigenen Orchestersaal ein. Das Publikum erwartet eine Reise voller widersprüchlicher Gefühle und Höhepunkte, erklärt die Hochschule für Musik Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Aus der Feder der englischen Komponistin Anna Clyne stammt das Werk „Sound and Fury“, das 2019 vom Scottish Chamber Orchestra uraufgeführt wurde. Inspiriert wurde es von Haydns Sinfonie Nr. 60 („Der Zerstreute“) und Shakespeares „Macbeth“.

Anschließend folge das berühmte Oboenkonzert C-Dur von Wolfgang A. Mozart. Solistin ist Magdalena Steinbauer, derzeit Masterstudentin bei Prof. Clara Dent-Bogànyi und u. a. Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes. Sie sei außerdem 1. Preisträgerin der internationalen „Virtual Oboe Competition“, der „World Open Music Competition“, der “International Music Competition OPUS” und der “Medici International Music Competition”.

"Ein kleines Highlight dürfte die Uraufführung des aus dem fränkischen Forchheim stammenden Komponisten Franz Hofmann sein, dessen Allegro con brio aus der Partita für großes Orchester zum ersten Mal dem Publikum präsentiert wird", schreibt die Hochschule.

Den Abschluss des Konzerts bilde die Sinfonie Nr. 5 in B-Dur von Franz Schubert. "Sie gilt als die vollkommenste seiner Jugendsinfonien und zählt wegen ihrer unbeschreiblichen Leichtigkeit heutzutage zu den beliebtesten und meistgespielten Orchesterwerken des Komponisten."

Am ersten Abend werde Guido Johannes Rumstadt dirigieren, am zweiten Abend Studierende seiner Klasse.

Programm:

Anna Clyne: Sound and Fury (2019)

Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Oboe KV 314 C-Dur

Franz Hofmann: Allegro con brio (1939) WUA

Franz Schubert: Sinfonie Nr. 5 B-Dur D 485

Termine

Dienstag, 16.11.2021 18:30 Uhr

Mittwoch, 17.11.2021 18:30 Uhr

Orchestersaal der Hochschule für Musik Nürnberg

Orchester der Hochschule für Musik Nürnberg

Magdalena Steinbauer, Oboe

Leitung: Prof. Guido Johannes Rumstadt (16.11.), Studierende der Klasse Rumstadt (17.11.)

Eintritt frei

2G oder 3G und Maskenpflicht, bitte über www.hfm-nuernberg.de aktuell informieren