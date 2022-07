Der Friseur-Salon "Haarscharf" in Nürnberg will Gas sparen. "Durch Habeck bin ich auf die Idee gekommen", erklärt Inhaber Richard Schmid. "Er meinte: 'Jeder Kubikmeter zählt'. Deshalb hab ich mir etwas überlegt." In den Wintermonaten möchte der Friseur einen Ruhetag einführen. "Die Hoffnung ist, dass möglichst viele mitziehen", sagt Schmid mit Blick auf seine Branchenkollegen.

Wenn die Heiz-Saison anfängt, "Ende Oktober oder Anfang November", soll der Friseur-Salon "Haarscharf" dann mittwochs geschlossen bleiben. "Mit ein bisschen Organisation kann man die Kunden auch locker auf die anderen Tage verteilen. Und die Mitarbeitenden sind auch bereit, mal eine Stunde länger zu bleiben, wenn Mittwoch dafür frei ist."

Kundschaft "begeistert": Friseur-Salon "Haarscharf" in Nürnberg mit Winterplänen

In Deutschland gibt es derzeit rund 80.000 Friseur-Salons. "Wie auch wir heizen viele davon mit Gas", sagt Schmid. In seinem eigenen Laden bringe ein Ruhetag in der Woche ein Fünftel weniger Gaskosten mit sich - "die Idee ist aber, wenn das viele machen, würde das wirklich auch im Großen etwas bringen." Dazu bräuchte es Empfehlungen der Innungen - "ich habe auch bereits ein Schreiben an die Innung versandt. Man muss auf solche Ideen eben auch erstmal kommen und das an die Leute herantragen."

So oder so bleibt Schmid dabei und macht in den Wintermonaten mittwochs zu. "Die Heizungen powern ja auch den ganzen Tag voll durch, Corona-bedingt müssen wir ja auch regelmäßig lüften." Der Mittwoch biete sich an, weil es erfahrungsgemäß der am wenigsten frequentierte Tag der Woche sei. Die Kund*innen seien "begeistert" - "die wissen ja auch ganz genau, warum wir das machen und akzeptieren und loben das Vorhaben."

Auch die allgemeinen Preiserhöhungen vor zwei Monaten seien für die Kundschaft in Ordnung. "Es ist ja wirklich alles teurer geworden - Heizkosten, Strom, aber auch das Material. Auch wir mussten etwas anziehen, aber nicht wahnsinnig." Ein Herrenhaarschnitt koste beispielsweise nun 35 Euro statt zuvor 33. In wenigen Monaten wird man jedoch mittwochs keinen Termin mehr bekommen - der Friseur "Haarscharf" aus Nürnberg hat dann am Mittwoch Ruhetag.

Generell drohen Haarschnitte erheblich teurer zu werden: Für die Kund*innen stellt eine Friseur-Obermeisterin eine düstere Prognose auf.